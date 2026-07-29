Primarul Kereskényi Gábor: „Ne dorim ca tinerii să învețe din experiențe reale”

Șapte studenți își desfășoară în această perioadă stagiul de practică în cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, având oportunitatea de a descoperi din interior modul în care funcționează administrația publică locală și de a participa activ la activitatea instituției.

Cu această ocazie, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, s-a întâlnit cu tinerii aflați în practică, apreciind interesul, implicarea și dorința lor de a acumula experiență profesională încă din perioada studiilor.

Potrivit edilului, programul de practică al Primăriei nu este unul formal, ci este conceput astfel încât studenții să fie implicați în activități concrete și să înțeleagă procesul decizional din administrația locală.

„Sunt tineri deosebiți – curioși, implicați și dornici să învețe. Fiecare dintre ei a ales să petreacă o parte din vacanță alături de echipa noastră, pentru a vedea cum funcționează o administrație publică locală. Programul de practică al Primăriei Satu Mare nu este unul birocratic sau formal. Dimpotrivă, este un program construit pentru ei și alături de ei”, a transmis primarul Kereskényi Gábor.

Pe parcursul stagiului, studenții au posibilitatea să participe la proiecte aflate în desfășurare, la ședințe de lucru, să interacționeze cu cetățenii și să observe modul în care sunt luate deciziile care influențează viața comunității.

Conducerea Primăriei Satu Mare consideră că astfel de programe reprezintă o investiție în viitor, oferindu-le tinerilor experiență practică și o perspectivă realistă asupra administrației publice.

Prin această inițiativă, administrația locală își propune să încurajeze implicarea noii generații în viața comunității și să contribuie la formarea unor viitori specialiști familiarizați cu provocările și responsabilitățile serviciului public.