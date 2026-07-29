



29 iulie 2026 marchează împlinirea a 114 ani de la nașterea Monahului Nicolae Steinhardt (Delarohia), una dintre cele mai importante personalități ale spiritualității ortodoxe românești, scriitor, eseist și mărturisitor al credinței creștine în perioada regimului comunist.

Considerat de filosoful Emil Cioran drept „cel mai profund dintre toți”, Nicolae Steinhardt rămâne o figură emblematică a culturii și spiritualității românești, fiind apreciat pentru opera sa literară, dar și pentru exemplul de credință, curaj și demnitate pe care l-a oferit în timpul persecuțiilor comuniste.

Mănăstirea Rohia – locul în care și-a desăvârșit vocația monahală

Pentru Nicolae Steinhardt, Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia a devenit mai mult decât un loc de retragere, fiind spațiul în care și-a trăit cu deplină dăruire viața monahală și activitatea culturală.

Tot aici, în anul 1989, după trecerea sa la cele veșnice, marele cărturar a fost înmormântat în cimitirul mănăstirii, loc care a devenit de-a lungul timpului un punct de pelerinaj pentru cei care îi prețuiesc opera și mărturia de credință.

În semn de cinstire a moștenirii sale spirituale și culturale, Mănăstirea Rohia a publicat Opera Integrală Nicolae Steinhardt în 22 de volume, proiect inițiat de Preasfințitul Părinte Iustin, care i-a fost apropiat și ucenic între anii 1980 și 1989.

Mesajul Preasfințitului Părinte Iustin

Cu prilejul comemorării, Episcopul Iustin a evocat personalitatea excepțională a Părintelui Nicolae Steinhardt și dragostea profundă pe care acesta a avut-o pentru Hristos și pentru Biserică.

„Părintele N. Delarohia l-a iubit pe Hristos înainte de a deveni creștin și a dorit mereu să intre în slujba Lui. (...) A rezistat cu multă bărbăție și curaj la hărțuiala și umilințele la care a fost supus de securitate. Noi, cei care l-am cunoscut și i-am fost apropiați, ne-am maturizat în tot timpul viețuirii lui aici, la Mănăstirea Rohia, am învățat multe de la el și el, de la noi!”, a transmis Preasfințitul Părinte Iustin.

La împlinirea a 114 ani de la nașterea sa, credincioșii și cei care îi prețuiesc opera își îndreaptă gândurile către unul dintre cei mai importanți mărturisitori ai credinței ortodoxe din România, a cărui viață și scrieri continuă să inspire generații întregi.

Veșnică să-i fie pomenirea!