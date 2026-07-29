PSD Satu Mare a participat la ceremonia dedicată Zilei Imnului Național al României

Locale 29.07.2026 11:13
PSD Satu Mare a participat la ceremonia dedicată Zilei Imnului Național al României


Reprezentanții PSD Satu Mare au participat astăzi la manifestările organizate cu prilejul Zilei Imnului Național al României, sărbătorită anual la 29 iulie, eveniment desfășurat în Piața 25 Octombrie din municipiul Satu Mare.

Ceremonia militară și religioasă a reunit autorități locale și județene, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne și numeroși cetățeni, care au adus un omagiu unuia dintre cele mai importante simboluri ale statului român – Imnul Național „Deșteaptă-te, române!”.

Din partea PSD Satu Mare au fost prezenți vicepreședinții Consiliului Județean Satu MareRoxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, alături de membri ai organizației județene.

Social-democrații sătmăreni au transmis că Ziua Imnului Național reprezintă un moment de reflecție asupra valorilor care definesc identitatea românească și de respect față de istoria poporului român.

„În fiecare an, la 29 iulie, aducem un omagiu cântecului care a însoțit poporul român în cele mai importante momente ale istoriei sale și care continuă să exprime spiritul de libertate, unitate și atașamentul față de valorile naționale. Ziua Imnului Național este un prilej de a ne reafirma respectul față de istoria, identitatea și valorile care unesc poporul român”, au transmis reprezentanții PSD Satu Mare.

Evenimentul s-a încheiat cu intonarea Imnului Național și cu un mesaj adresat tuturor românilor, de unitate, respect și prețuire față de simbolurile naționale.

„La mulți ani Imnului Național al României! La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”, este mesajul transmis de organizația PSD Satu Mare cu prilejul acestei zile aniversare.

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