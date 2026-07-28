Daiana Butean(Vancsa), regina karateului mondial!

Performanță



*- Sătmăreanca, legitimată la CSM Olimpia a ajuns la șapte titluri mondiale





Cluj-Napoca a fost, timp de cinci zile, capitala mondială a karateului WUKF, iar marea vedetă a delegației sătmărene a fost, fără îndoială, Daiana Butean (Vancsa). Sportiva legitimată la CSM Olimpia Satu Mare a demonstrat încă o dată că face parte din elita mondială, cucerind două noi medalii de aur și ajungând la impresionanta performanță de șapte titluri mondiale la seniori.

Șapte titluri mondiale, nenumărate medalii și aceeași dorință de a învinge. Daiana Butean continuă să scrie istorie pentru Satu Mare și pentru România.

În cadrul Campionatului Mondial de Karate WUKF, desfășurat în perioada 22–26 iulie, Daiana Butean a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în proba de kumite shobu sambon (categoria 21–35 ani, -55 kg), confirmându-și valoarea în competiția individuală. A urmat apoi un nou moment de glorie, odată cu câștigarea titlului mondial în proba de kumite pe echipe rotativ, alături de reprezentativa României.Performanța sportivei sătmărence a fost completată de o medalie de argint în concursul de kumite sambon pe echipe, după o finală dramatică împotriva Statelor Unite, decisă la un singur punct diferență.Rezultatele obținute la Cluj-Napoca au o valoare aparte. Participarea din acest an a fost cea de-a șaptea la un Campionat Mondial de seniori, iar prin cele două medalii de aur cucerite, Daiana Butean și-a trecut în palmares al șaptelea titlu mondial, o performanță extraordinară care o transformă într-una dintre cele mai titrate sportive din istoria karateului românesc.Debut promițător pentru tinerii de la CSM OlimpiaAlături de campioana mondială au concurat și Denis Roman, Alex Roman și Gabriel Jiboc, aflați la primul Campionat Mondial de seniori din carieră. Deși Alex și Gabriel au părăsit competiția în primele faze, Denis Roman a impresionat prin evoluția sa, reușind să treacă de primele două tururi și demonstrând că poate face față adversarilor din elita mondială.Un an de neuitat și în viața personală2026 va rămâne un an memorabil pentru Daiana Butean( Vancsa) și dincolo de performanțele sportive. Cu doar două săptămâni înaintea Campionatului Mondial, multipla campioană și-a unit destinul cu Marian Alex, pompier profesionist, la fel ca ea. Cei doi activează în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, formând un cuplu unit atât în viața de familie, cât și în nobila misiune de salvatori.Prin noile rezultate obținute la Cluj-Napoca, Daiana Butean reconfirmă că este unul dintre cei mai importanți ambasadori ai sportului sătmărean și românesc. Conducerea și colectivul CSM Olimpia Satu Mare au felicitat-o pentru performanțele excepționale și le-au transmis proaspeților căsătoriți cele mai sincere urări de sănătate, fericire și împliniri.