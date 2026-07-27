Amine Ghazoini va juca la CSM Unirea Alba Iulia Sport •

Dorit înapoi la Satu Mare,



Fundașul dreapta Amine Ghazoini (25 de ani), fotbalist cu dublă cetățenie, italiană și marocană, își va continua cariera la CSM Unirea Alba Iulia. Informația a fost făcută publică luni, 27 iulie, de jurnalistul Emanuel Roșu.

„Ghazoini e un fotbalist de play-off în Liga a II-a, după părerea mea”, a transmis Emanuel Roșu într-o postare pe Facebook.

Amine Ghazoini a ajuns în fotbalul românesc în 2024, când a semnat cu FCU Craiova, iar în sezonul trecut a evoluat pentru CSM Olimpia Satu Mare, fiind unul dintre jucătorii importanți ai formației sătmărene.

Deși conducerea CSM Olimpia și-ar fi dorit continuarea colaborării și revenirea fundașului la Satu Mare, schimbările produse la nivelul băncii tehnice, odată cu instalarea antrenorului Alexandru Pelici, au făcut ca părțile să meargă pe drumuri diferite.

La Alba Iulia, Ghazoini va regăsi alte nume cunoscute suporterilor sătmăreni. În această vară, CSM Unirea Alba Iulia i-a mai transferat pe mijlocașul Mircea Donca, fost jucător al CSM Olimpia, iar banca tehnică este condusă de experimentatul Cristi Pustai.

Transferul confirmă intențiile formației din Alba Iulia de a construi un lot competitiv pentru noul sezon al Ligii a II-a, în timp ce CSM Olimpia continuă procesul de reorganizare înaintea debutului campionatului. Sursa: Emanuel Roșu – Facebook.







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