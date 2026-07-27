INCONȘTIENȚĂ. Val de șoferi beți pe șoselele din Satu Mare

Cinci conducători auto au fost prinși de polițiști în doar trei zile conducând sub influența alcoolului. Unul dintre ei nu avea nici permis de conducere.

Polițiștii sătmăreni au avut un weekend extrem de aglomerat, depistând nu mai puțin de cinci șoferi care au urcat la volan după ce au consumat alcool. În unul dintre cazuri, conducătorul auto nu deținea nici măcar permis de conducere, iar în altul alcoolemia a depășit 1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Accident provocat de o șoferiță băută

Primul caz a fost înregistrat în noaptea de 25 iulie, pe strada Mileniului din municipiul Satu Mare. O femeie de 40 de ani, din Odoreu, nu s-ar fi asigurat la efectuarea unui viraj și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat regulamentar, pe care l-a proiectat într-o altă mașină staționată.

Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Alcoolemii de peste un miligram la volan

Tot în 25 iulie, polițiștii din Livada au oprit în trafic un bărbat de 55 de ani, din oraș, care conducea cu o alcoolemie de 0,80 mg/l.

Cea mai mare valoare a fost înregistrată însă în 26 iulie, în localitatea Hodod. Un șofer de 52 de ani, din Bogdand, a pierdut controlul autoturismului și a intrat într-un stâlp de electricitate. Testarea alcoolscopică a indicat 1,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime.

În aceeași zi, pe DN 1F, în localitatea Săcășeni, un alt bărbat de 55 de ani, din Tășnad, a fost depistat la volan cu o alcoolemie de 1,11 mg/l.

Beat și fără permis

Seria faptelor grave s-a încheiat în noaptea de 27 iulie, pe strada Dorobanților din municipiul Satu Mare. Un bărbat de 28 de ani, din Tășnad, a fost oprit în trafic, iar etilotestul a indicat 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Verificările polițiștilor au scos la iveală și un alt fapt grav: tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În toate cele cinci cazuri au fost întocmite dosare penale, iar polițiștii continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului, respectiv conducere fără permis.

