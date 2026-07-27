Noul beneficiu reflectă preocuparea managementului pentru sănătatea și starea de bine a angajaților și completează măsurile prin care compania își propune să le ofere acestora un mediu de lucru sigur, stabil și orientat spre prevenție și acces la servicii medicale de calitate. Polițele de grup sunt destinate angajaților DEER din toate cele 18 județe în care compania își desfășoară activitatea, finanțarea acestora fiind asigurată integral din sursele proprii ale companiei.





Asigurarea facilitează accesul angajaților la servicii medicale și include, printre beneficiile oferite, spitalizare în unități medicale private și publice, acoperire pentru afecțiuni oncologice și acces la o rețea extinsă de clinici partenere, cu posibilitatea decontării directe a serviciilor medicale incluse în asigurare.





”Sănătatea colegilor noștri este o prioritate pentru DEER. Prețuim fiecare angajat și ne dorim să le oferim oamenilor noștri nu doar un mediu de lucru sigur, ci și instrumente concrete prin care să aibă grijă de sănătatea lor si a celor dragi. Prin această asigurare facem un pas important în consolidarea programelor de prevenție și facilităm accesul la servicii medicale atunci când este nevoie. Grija pentru oameni înseamnă, înainte de toate, să investim în sănătatea și starea lor de bine”, a transmis doamna Mihaela Rodica Suciu, Director General DEER





Prin intermediul asigurării, angajații vor avea acces la rețeaua națională de parteneri medicali Allianz-Țiriac, care cuprinde peste 1.200 de clinici, facilitând accesarea serviciilor medicale pe întreg teritoriul României, dar și în străinătate. Introducerea asigurărilor voluntare de sănătate completează beneficiile acordate angajaților și demersurile prin care DEER pune accent pe sănătatea, siguranța și starea de bine a acestora, ca elemente importante pentru stabilitatea și performanța organizației.





Pentru DEER, resursa umană reprezintă un element esențial în dezvoltarea și performanța companiei, iar preocuparea pentru sănătatea, siguranța și dezvoltarea angajaților rămâne o componentă importantă a politicilor organizației.

Electrică Romania (DEER) a încheiat un contract de asigurări de sănătate cu Allianz-Țiriac Asigurări, pentru cei peste 6300 de angajați ai companiei, ale cărui beneficii vor fi disponibile începând cu data de 1 august 2026.