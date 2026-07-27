ORDINE. Amenzi de peste 266.000 de lei în doar trei zile

Polițiștii sătmăreni au desfășurat ample acțiuni de ordine publică și siguranță rutieră, soldate cu sute de sancțiuni și zeci de permise și certificate de înmatriculare reținute.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 24–26 iulie, o amplă serie de acțiuni pentru menținerea ordinii și liniștii publice, precum și pentru creșterea siguranței rutiere pe drumurile din județ.

Peste 750 de sancțiuni aplicate

În cadrul activităților de menținere a ordinii publice, oamenii legii au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 86.000 de lei.

În același interval, polițiștii rutieri au intensificat controalele în trafic pentru prevenirea accidentelor și combaterea încălcării legislației rutiere, aplicând peste 550 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 180.000 de lei.

În total, în cele trei zile de acțiune au fost aplicate peste 750 de amenzi, a căror valoare depășește 266.000 de lei.

Permise suspendate și certificate reținute

Ca măsuri complementare, polițiștii au suspendat dreptul de a conduce în cazul a 19 șoferi care au încălcat grav legislația rutieră.

De asemenea, au fost retrase 17 certificate de înmatriculare pentru autovehicule care nu îndeplineau condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul acestora fiind prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.