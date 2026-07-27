EDUCAȚIE. Rezultate mai bune după contestații la Definitivat

Rata de promovare în județul Satu Mare a crescut la aproape 69%, după reevaluarea lucrărilor. Șase candidați au obținut dreptul de practică în învățământ în urma contestațiilor.

Rezultatele finale ale examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2026, au adus vești bune pentru mai mulți candidați din județul Satu Mare. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a crescut de la 65,36% la 68,71%, iar șase cadre didactice au reușit să obțină media necesară pentru promovarea examenului.

Șase profesori au promovat în urma contestațiilor

Rezultatele finale au fost publicate luni, 27 iulie, atât pe platforma dedicată examenului, cât și la Centrul de examen organizat la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” din Satu Mare.

În urma reevaluării celor 53 de contestații, încă șase candidați au obținut medii finale de cel puțin 8, pragul necesar pentru dobândirea definitivării și a dreptului de practică în învățământul preuniversitar.

Astfel, numărul total al candidaților promovați a ajuns la 123, iar rezultatele vor fi validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie – 18 august 2026.

Un candidat a obținut nota 10

La proba scrisă au primit note 179 de candidați, dintre care 161 au fost notați cu rezultate cuprinse între 5 și 9,49.

Patru candidați au obținut note între 9,50 și 9,99, iar un candidat a reușit performanța de a încheia examenul cu nota maximă, 10. În schimb, 13 lucrări au fost evaluate cu note sub 5.

Evaluare digitalizată

Potrivit metodologiei, nota obținută la proba scrisă reprezintă 70% din media finală, iar pentru promovarea examenului este necesară o medie de minimum 8, calculată pe baza tuturor probelor susținute.

La examen au avut acces doar cadrele didactice care au îndeplinit condițiile prevăzute de metodologie, inclusiv efectuarea stagiului de predare, calificative corespunzătoare și rezultate bune la inspecțiile la clasă și la evaluarea portofoliului profesional.

Și în acest an, procedura de evaluare și soluționare a contestațiilor s-a desfășurat în sistem digitalizat, proces menit să asigure o evaluare unitară și transparentă a lucrărilor.