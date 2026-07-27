ALARMĂ! Peste 30 de hectare mistuite de flăcări în două zile

Incendiile de vegetație uscată au mobilizat pompierii în mai multe localități din județ, iar autoritățile avertizează că riscul producerii unor incendii de amploare rămâne foarte ridicat

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare au avut un sfârșit de săptămână extrem de solicitant, intervenind pentru stingerea mai multor incendii de vegetație uscată izbucnite în diferite zone ale județului. În doar două zile, flăcările au afectat peste 30 de hectare de teren, iar intervențiile rapide ale echipajelor au împiedicat extinderea incendiilor către locuințe, terenuri agricole și alte obiective aflate în apropiere.

Incendii în trei localități

Prima intervenție a avut loc în după-amiaza zilei de 25 iulie, pe strada Tireamului din municipiul Carei. Pompierii Detașamentului Carei au reușit să lichideze incendiul înainte ca acesta să se extindă, fiind afectată o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați de vegetație uscată.

Duminică, 26 iulie, alte două incendii au izbucnit în localitățile Baba Novac și Berveni. La Baba Novac au intervenit pompierii Detașamentului Satu Mare, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ardud, iar la Berveni au acționat pompierii Detașamentului Carei, împreună cu voluntarii din cadrul SVSU Berveni.

Temperaturile ridicate favorizează propagarea flăcărilor

Reprezentanții ISU atrag atenția că vegetația uscată, temperaturile ridicate și vântul creează condiții ideale pentru propagarea rapidă a incendiilor. În astfel de situații, focul se poate extinde în doar câteva minute către locuințe, anexe gospodărești, culturi agricole sau suprafețe împădurite.

Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Phoenix Media desfășoară, până la 15 octombrie, campania națională „Nu aprinde pericolul! Arderea vegetației uscate este interzisă!”, prin care sunt prezentate riscurile incendierii terenurilor și măsurile care trebuie respectate pentru protejarea oamenilor și a mediului.

Arderea vegetației uscate este interzisă

Pompierii reamintesc că incendierea vegetației uscate este interzisă prin lege și poate atrage răspunderea contravențională sau chiar penală, în funcție de gravitatea consecințelor.

Cetățenii sunt îndemnați să nu utilizeze focul deschis pentru igienizarea terenurilor și să anunțe imediat orice început de incendiu prin apel la numărul unic de urgență 112.

