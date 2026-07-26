Sătmărenii continuă să demonstreze că, pentru unii, Codul Rutier este doar o broșură de recomandări. Un puști de 18 ani s-a urcat la volan cu aproape 0,70 mg/l alcool în aerul expirat, probabil convins că reflexele cresc odată cu concentrația de alcool. La vârsta la care alții își iau permisul, el părea că voia direct brevet de pilot de raliu... prin șanț.

Nu s-a lăsat mai prejos nici un șofer de 64 de ani, prins conducând deși avea permisul suspendat. Semn că, după o anumită vârstă, unii consideră suspendarea permisului doar o opinie a Poliției, nu o obligație legală.

Între timp, polițiștii au împărțit amenzi pe bandă rulantă: peste 240 de sancțiuni și mai bine de 108.000 de lei scoși din buzunarele celor care cred că regulile sunt pentru ceilalți.

Concluzia? Unii conduc cu alcool, alții fără permis, iar alții fără urmă de bun-simț. Din fericire, polițiștii încă mai patrulează. Pentru că, dacă i-am lăsa pe acești „campioni ai volanului” să se organizeze singuri, următorul indicator rutier ar putea fi: „Atenție! Urmează o zonă cu IQ suspendat.”