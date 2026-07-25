Au început înscrierile la concursul de talente SamRock!



Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu” readuc la final de august spiritul muzicii rock în Satu Mare. În perioada 28-30 august, în Piața 25 Octombrie vor răsuna timp de trei zile riff-uri emblematice, hituri legendare și concerte spectaculoase.



SamRock înseamnă și renașterea unei tradiții. Prin concertele unor trupe consacrate, organizatorii readuc spiritul rockului în oraș și, în același timp, oferă noii generații de artiști șansa de a se face remarcată în fața publicului și a iubitorilor acestui gen muzical.



Odată cu revenirea festivalului SamRock în calendarul evenimentelor din oraș, renaște și una dintre cele mai importante misiuni: descoperirea și susținerea tinerelor talente pasionate de muzica rock.

Au început înscrierile pentru concursul de talente, deschis formațiilor rock din întreaga țară. Cele mai bune trupe, desemnate de juriu, vor avea șansa de a urca pe scena SamRock în perioada 28–30 august și de a cânta în deschiderea concertelor din cadrul festivalului, în fața publicului.



Termen limită pentru înscriere: 2 august, ora 23:59

Formularul de înscriere: https://bit.ly/samrock_inscriere

Regulamentul concursului: https://bit.ly/samrock_regulament

Mai multe detalii despre concurs și eveniment găsiți pe pagina evenimentului SamRock: https://fb.me/e/6eke9jAjk



Ne vedem în perioada 28-30 august, în Piața 25 Octombrie! Haideți să trăim împreună atmosfera autentică a rockului și să readucem spiritul rockului în Satu Mare!