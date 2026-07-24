



TSD Satu Mare, cu sprijinul PSD Satu Mare, a organizat vineri, 24 iulie 2026, campania „Sănătatea pe primul loc”, o acțiune dedicată prevenției, informării și promovării unui stil de viață sănătos. Evenimentul s-a desfășurat în fața sediului PSD Satu Mare, unde numeroși sătmăreni au beneficiat gratuit de servicii medicale de bază și recomandări din partea medicilor specialiști.

Participanții au avut posibilitatea să își măsoare gratuit tensiunea arterială, să își verifice glicemia și să primească sfaturi medicale privind prevenirea afecțiunilor cardiovasculare și metabolice, precum și recomandări pentru adoptarea unui stil de viață sănătos.

La acțiune au fost prezenți președintele organizației județene PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, președintele PSD Municipiul Satu Mare, Adrian Micle, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, președintele TSD Satu Mare, Bianca Șorian, președintele TSD Municipiul Satu Mare, Claudiu Tămășan, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, președintele OSSD Municipiul Satu Mare, Eugenia Ardelean, prim-vicepreședintele TSD Satu Mare, Sergiu Forțiu, vicepreședintele TSD Satu Mare, Adrian Feher, secretarul executiv al TSD Municipiul Satu Mare, Mihnea Țăran, alături de numeroși membri și voluntari ai organizației.

Organizatorii au subliniat că scopul principal al campaniei a fost conștientizarea importanței prevenției și facilitarea accesului cetățenilor la evaluări medicale de bază, amintind că un control efectuat la timp poate contribui decisiv la depistarea și tratarea unor afecțiuni.

Un rol esențial în desfășurarea campaniei l-au avut medicii voluntari, cărora organizatorii le-au adresat mulțumiri pentru implicare și profesionalism: dr. Iulian Pfau Sălăgeanu, dr. Cristian Dăscălescu și dr. Ionuț Buteanu, care au oferit consultații, recomandări și informații utile tuturor participanților.

Reprezentanții TSD Satu Mare au anunțat că astfel de inițiative vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a promova prevenția și de a fi cât mai aproape de nevoile comunității sătmărene.



