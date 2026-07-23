Copii și tineri din județ au dus mai departe una dintre cele mai vechi tradiții ortodoxe, într-un festival devenit reper al patrimoniului spiritual și cultural din Satu Mare.

Timp de două zile, Tășnadul a devenit locul în care credința, tradiția și talentul s-au împletit într-un eveniment cu o puternică încărcătură spirituală. Parohia Ortodoxă Română Tășnad a organizat, în perioada 22–23 iulie 2026, cea de-a XX-a ediție a Festivalului de Toacă „Toată suflarea să laude pe Domnul!”, manifestare care promovează una dintre cele mai reprezentative tradiții ale Bisericii Ortodoxe și contribuie la transmiterea ei către noile generații.

Ajuns la ediția aniversară, festivalul confirmă că sunetul toacei continuă să unească generații și să păstreze vie o moștenire spirituală care definește identitatea comunităților românești.

Copiii și tinerii, păstrătorii unei tradiții vechi de secole

Festivalul a reunit copii și tineri pasionați de arta bătutului toacei, care și-au demonstrat îndemânarea, ritmul și respectul pentru valorile religioase și culturale.

Programul a debutat cu slujba Vecerniei și deschiderea oficială, fiind urmat de concursul propriu-zis și festivitatea de premiere, într-o atmosferă de sărbătoare și comuniune.

Prin participarea lor, tinerii au demonstrat că tradițiile autentice pot fi păstrate vii atunci când sunt transmise cu pasiune și responsabilitate.

Apreciere pentru organizatorii ediției aniversare

Un rol esențial în organizarea evenimentului l-a avut preotul paroh Anin Coste, apreciat pentru implicarea sa constantă în promovarea valorilor spirituale și culturale.

Organizatorii au primit sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, precum și al Primăriei și Consiliului Local Tășnad, colaborare care a contribuit la succesul ediției aniversare.

Robert Laszlo: „O tradiție străveche rămâne vie prin copii și tineri”

La eveniment au fost prezenți vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Robert Laszlo, primarul orașului Tășnad, Adrian Farcău, și viceprimarul Carol Snelenberger, care i-au felicitat pe participanți pentru talentul și respectul față de tradițiile românești.

Managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Robert Laszlo, a evidențiat importanța culturală și spirituală a manifestării.

„Sunetul toacei are o profundă semnificație spirituală, dar și o importantă dimensiune culturală. Prin continuitatea acestui festival și prin implicarea copiilor și a tinerilor, o tradiție străveche rămâne vie și este transmisă cu responsabilitate generațiilor viitoare. Felicităm organizatorii, participanții și pe toți cei care contribuie la păstrarea identității noastre culturale și spirituale”, a declarat Robert Laszlo.

Două decenii de tradiție și credință

Ajuns la cea de-a XX-a ediție, Festivalul de Toacă „Toată suflarea să laude pe Domnul!” demonstrează că tradițiile autentice pot dăinui atunci când Biserica, autoritățile și comunitatea lucrează împreună.

Mai mult decât un concurs, manifestarea de la Tășnad este o lecție despre identitate, credință și continuitate, oferind tinerilor șansa de a deveni păstrătorii unui patrimoniu spiritual care merită transmis mai departe, din generație în generație.