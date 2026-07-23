Tractorul care a descoperit pista de biciclete!

Când credeam că am bifat toate speciile de nesimțire rutieră, iată că Moftinu Mic ridică ștacheta. Nu cu o mașină, nu cu un SUV, ci cu un ditamai utilajul agricol, parcat tacticos fix pe pista de biciclete. Pentru că, evident, dacă tot e pistă, de ce să nu fie și parcare?

Probabil că bicicliștii sunt invitați să facă slalom printre tractoare, să exerseze săritura cu obstacole sau, de ce nu, să-și ia bicicleta în spinare și să admire peisajul. Doar nu era să încurce un utilaj ditamai agricultura cu niște amărâte de reguli.





E fascinant cum unii oameni au convingerea că domeniul public este propria curte. Dacă încap patru roți, șase roți sau un utilaj de câteva tone, înseamnă că acolo trebuie lăsat. Restul? Detalii pentru fraieri.

Poate data viitoare vedem o combină parcată pe trotuar, o semănătoare în sensul giratoriu sau o remorcă în locul de joacă. De ce să ne oprim aici? Creativitatea nu trebuie îngrădită de bun-simț.





Pista de biciclete a fost construită pentru a încuraja mișcarea și siguranța, nu pentru a deveni anexă la parcarea agricolă a satului. Dar până când respectul față de ceilalți va deveni obligatoriu, vom continua să asistăm la astfel de demonstrații de... „inteligență pe roți”.

Felicitări! Nu oricine reușește să transforme o pistă de biciclete într-un garaj pentru utilaje agricole. Asta chiar e performanță.