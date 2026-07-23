Începând de vineri, circulația va fi afectată temporar pentru înlocuirea rosturilor de dilatație. Primăria recomandă folosirea rutelor alternative.

Șoferii care tranzitează zilnic Podul Golescu din municipiul Satu Mare trebuie să se pregătească pentru restricții temporare de circulație. Primăria Municipiului Satu Mare a anunțat că, începând de vineri, 24 iulie 2026, vor demara lucrările de schimbare a rosturilor de dilatație, intervenții necesare pentru menținerea siguranței și durabilității podului.

Lucrările se vor desfășura pe câte două benzi de circulație

Potrivit administrației locale, lucrările vor fi executate etapizat, pe câte două benzi de circulație, astfel încât traficul să poată fi menținut pe durata intervențiilor.

Chiar și în aceste condiții, autoritățile avertizează că vor exista perturbări temporare ale circulației, în special în orele de vârf, când zona este intens tranzitată.

Primăria recomandă folosirea rutelor alternative

Pentru evitarea aglomerației și reducerea timpilor de deplasare, Primăria Municipiului Satu Mare îi îndeamnă pe conducătorii auto să utilizeze, pe cât posibil, rute ocolitoare pe perioada desfășurării lucrărilor.

Reprezentanții administrației locale le mulțumesc participanților la trafic pentru înțelegere și răbdare, subliniind că aceste intervenții sunt necesare pentru menținerea infrastructurii rutiere în condiții de siguranță și pentru desfășurarea normală a circulației pe termen lung.