Accident rutier în Odoreu. Două autoturisme implicate într-o coliziune într-o curbă

Locale 17.07.2026 12:13
Accident rutier în Odoreu. Două autoturisme implicate într-o coliziune într-o curbă


Un accident rutier s-a produs astăzi în localitatea Odoreu, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune într-o curbă. La fața locului au intervenit echipaje ale PolițieiServiciului de Ambulanță și Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pentru gestionarea evenimentului și asigurarea zonei. 

Din informațiile disponibile până în acest moment, nu există date oficiale privind modul în care s-a produs accidentul sau dacă au existat persoane rănite. Potrivit informațiilor obținute din surse, evenimentul rutier s-ar fi soldat doar cu pagube materiale, fără victime, însă aceste informații urmează să fie confirmate de autorități. 

Polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Circulația în zonă s-a desfășurat cu dificultate pe durata intervenției echipajelor de urgență.

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