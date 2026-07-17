



Începând de luni, 20 iulie 2026, vor demara lucrările de reparații la carosabil și trotuare pe străzile Mihail Kogălniceanu și Retezatului din municipiul Satu Mare.

Intervențiile vor avea loc pe tronsonul cuprins între strada Mihail Kogălniceanu și strada Iuliu Maniu, fiind necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere și pietonale din zonă.

Pe durata desfășurării lucrărilor vor fi instituite restricții temporare de circulație, motiv pentru care autoritățile îi îndeamnă pe șoferi și pietoni să manifeste prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Reprezentanții autorităților le mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și recomandă alegerea unor rute alternative, acolo unde este posibil, pentru evitarea aglomerației.