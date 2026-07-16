Jaf la drumul mare în Satu Mare

Un bărbat de 55 de ani, cu antecedente penale și aflat în prezent în penitenciar într-un alt dosar, va fi judecat de Judecătoria Satu Mare pentru furt, după ce ar fi sustras lanțul de aur al unui bărbat vârstnic profitând de un gest aparent prietenos.

Potrivit rechizitoriului, incidentul a avut loc în 11 decembrie 2025, în fața unui bar din municipiul Satu Mare. Victima, aflată în stare avansată de ebrietate, vorbea la telefon când a fost abordată de un necunoscut. Acesta l-ar fi îmbrățișat și sărutat pe obraji și pe frunte, iar în acel moment i-ar fi desprins de la gât un lănțișor din aur cu o cruciuliță și litera „S”, în valoare de aproximativ 2.000 de lei.

Bărbatul a observat dispariția bijuteriei imediat după ce individul s-a îndepărtat și a alertat poliția prin 112. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă arată că suspectul a avut mâinile în jurul gâtului victimei în timpul îmbrățișării, moment în care anchetatorii susțin că a sustras lanțul și l-a ascuns în palmă. Ulterior, victima l-a recunoscut după fotografie.

Audiat de procurori, inculpatul a recunoscut că s-a întâlnit cu victima și că a îmbrățișat-o pentru a o consola, însă a negat că i-ar fi furat lănțișorul, susținând că nici măcar nu a observat existența acestuia.

Instanța a constatat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea judecății. Bărbatul este recidivist, fiind condamnat anterior pentru o faptă similară, iar noua infracțiune ar fi fost comisă în perioada termenului de reabilitare.