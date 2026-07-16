Sindicaliștii SANITAS anunță că au strâns suficiente semnături pentru declanșarea grevei generale și acuză Guvernul că a împins sistemul sanitar într-o criză fără precedent

Sistemul sanitar din județul Satu Mare se pregătește pentru una dintre cele mai ample forme de protest din ultimii ani. Sindicaliștii SANITAS anunță că mai bine de jumătate dintre membrii de sindicat au semnat pentru declanșarea grevei generale, programată pentru luni dimineață. Decizia vine după luni întregi de nemulțumiri, acuzații privind lipsa dialogului social și măsuri guvernamentale considerate de angajați drept un atac direct la adresa drepturilor personalului medical.

SANITAS: „Nu mai putem rămâne tăcuți”

Reprezentanții Uniunii Județene SANITAS Satu Mare transmit că protestul nu este îndreptat doar împotriva unor măsuri salariale, ci reprezintă un semnal de alarmă privind starea întregului sistem public de sănătate.

Potrivit liderilor sindicali, lipsa unui dialog social real, promisiunile neonorate și prevederile din Ordonanțele de Urgență nr. 36/2025 și nr. 7/2026 au accentuat problemele din spitale și din unitățile de asistență socială, afectând atât personalul, cât și pacienții.

„Nu facem grevă doar pentru noi. Facem grevă pentru că degradarea sistemului de sănătate ne împiedică să ne exercităm profesia în condițiile pe care pacienții noștri le merită”, transmit reprezentanții SANITAS.

Sindicaliștii acuză Guvernul de ignorarea problemelor din spitale

În mesajul transmis public, sindicaliștii susțin că decizia de a recurge la grevă generală nu a fost una pripită, ci este rezultatul ignorării repetate a solicitărilor formulate de organizațiile sindicale.

Aceștia afirmă că personalul medical se confruntă zilnic cu lipsuri materiale, suprasolicitare, responsabilități uriașe și epuizare profesională, în timp ce politicile economice și sociale promovate de Guvern ar contribui la slăbirea sistemului public de sănătate.

„Misiunea noastră este să salvăm vieți. Dar nu putem rămâne tăcuți în timp ce sistemul public de sănătate este slăbit prin decizii luate fără consultarea celor care îl susțin zi de zi”, este unul dintre mesajele transmise de SANITAS.

Semnăturile adunate, dovada unei nemulțumiri profunde

Uniunea Județeană SANITAS Satu Mare le-a mulțumit tuturor membrilor care au semnat pentru declanșarea grevei, apreciind că numărul ridicat de semnături demonstrează unitatea și hotărârea angajaților din sistemul sanitar și de asistență socială.

Sindicaliștii consideră că acest sprijin transmite un mesaj clar autorităților: angajații nu mai acceptă ca problemele cronice din sistem să fie tratate cu indiferență.

Totodată, organizația face apel la solidaritate și implicare, susținând că doar prin unitate pot fi obținute respectarea drepturilor profesionale și condiții mai bune de muncă.

Luni, primul test de forță

Greva generală anunțată pentru luni dimineață ar putea afecta activitatea unităților sanitare din județ, în funcție de participarea personalului și de modul în care vor fi organizate serviciile medicale esențiale, care, potrivit legislației, trebuie asigurate și pe durata unei greve.

Protestul de la Satu Mare face parte din calendarul acțiunilor sindicale anunțate la nivel național de Federația SANITAS, iar mesajul transmis de angajați este unul fără echivoc: fără un dialog real și fără măsuri concrete pentru sprijinirea sistemului public de sănătate, conflictul de muncă riscă să se amplifice în perioada următoare.