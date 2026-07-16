Liderii UDMR reuniți la Satu Mare au transmis că dezvoltarea comunităților trebuie să continue, chiar și în contextul provocărilor economice și politice cu care se confruntă România.

Satu Mare a găzduit miercuri reuniunea Consiliului Național al Administrației Locale al UDMR, eveniment care a adus la aceeași masă conducerea formațiunii, membri ai Guvernului și reprezentanți ai administrațiilor locale. Tema centrală a discuțiilor a fost identificarea soluțiilor care să permită continuarea investițiilor publice și susținerea dezvoltării comunităților, în ciuda contextului economic dificil.

Senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lorand, a subliniat că dialogul și cooperarea reprezintă cele mai importante instrumente pentru depășirea provocărilor actuale.

Conducerea UDMR și miniștrii au discutat despre viitorul comunităților

La reuniunea desfășurată la Satu Mare au participat președintele UDMR, Kelemen Hunor, miniștrii Attila Cseke și Barna Tánczos, alături de liderii administrației locale ai Uniunii.

Potrivit senatorului Turos Lorand, întâlnirea a avut ca obiectiv găsirea unor soluții concrete pentru ca investițiile publice și proiectele de dezvoltare să nu fie afectate de dificultățile economice și politice.

„Miercuri, Consiliul Național al Administrației Locale al UDMR s-a întrunit la Satu Mare, unde împreună cu președintele național al UDMR, Kelemen Hunor, miniștrii Attila Cseke și Barna Tánczos, precum și liderii administrației locale din UDMR, am căutat soluții pentru a asigura continuarea investițiilor publice și dezvoltarea localităților noastre”, a transmis senatorul sătmărean.

„Criza nu poate fi o scuză pentru oprirea investițiilor”

Turos Lorand a transmis că mesajul participanților la reuniune este unul ferm: dezvoltarea localităților trebuie să rămână o prioritate, indiferent de dificultățile cu care se confruntă țara.

„Mesajul nostru este clar: provocările economice și politice nu pot paraliza dezvoltarea comunităților locale. Criza nu poate fi o scuză pentru a opri investițiile. Deciziile responsabile și acțiunile de previziune sunt cele mai necesare în acest moment”, a precizat senatorul UDMR.

Responsabilitate comună pentru viitorul comunităților

În încheiere, Turos Lorand a subliniat că obiectivul UDMR rămâne dezvoltarea continuă a localităților și implementarea investițiilor importante pentru cetățeni.

„Scopul nostru este dezvoltarea în continuare a așezărilor noastre și realizarea investițiilor importante pentru comunitățile noastre. Aceasta este o responsabilitate comună pentru care continuăm să lucrăm consecvent”, a transmis senatorul UDMR de Satu Mare.