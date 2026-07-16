SIGURANȚĂ. Amenzi de peste 83.000 lei într-o singură zi

Polițiștii sătmăreni au intensificat controalele în trafic și pe linia ordinii publice, sancționând sute de abateri într-o singură zi

Val de controale și sancțiuni în județul Satu Mare. Polițiștii au ieșit în teren pentru a combate faptele antisociale și indisciplina din trafic, iar bilanțul unei singure zile arată amploarea neregulilor descoperite. Peste 330 de amenzi, în valoare totală de peste 83.000 de lei, au fost aplicate celor care au încălcat legea, semn că regulile continuă să fie ignorate de numeroși participanți la trafic și de persoane care tulbură ordinea publică.

Sute de sancțiuni în doar câteva ore

La data de 15 iulie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice în întreg județul.

Pe linia ordinii publice au fost aplicate peste 30 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 13.000 de lei.

În paralel, echipajele de poliție rutieră au desfășurat acțiuni de supraveghere, fluidizare și control al traficului, constatând numeroase încălcări ale legislației rutiere. În urma verificărilor au fost aplicate peste 300 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 70.000 de lei.

Indisciplina în trafic rămâne o problemă majoră

Numărul mare al amenzilor aplicate într-o singură zi demonstrează că nerespectarea regulilor de circulație continuă să reprezinte una dintre principalele cauze ale riscului rutier. Viteza excesivă, depășirile neregulamentare, neacordarea priorității și conducerea unor autovehicule cu defecțiuni tehnice sunt doar câteva dintre comportamentele care pot avea consecințe grave.

Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind prevenirea accidentelor și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.

Apel la responsabilitate

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare le recomandă conducătorilor auto să nu urce niciodată la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, să respecte limitele legale de viteză și regulile privind depășirea, precum și să acorde prioritate pietonilor în dreptul trecerilor semnalizate.

De asemenea, pietonii sunt îndemnați să traverseze doar prin locurile marcate și după o asigurare temeinică, bicicliștii să respecte regulile de circulație, iar șoferii să nu circule cu autovehicule care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale de siguranță.

Mesajul polițiștilor este unul clar: respectarea legii în trafic nu înseamnă doar evitarea unei amenzi, ci poate face diferența dintre un drum parcurs în siguranță și o tragedie.