



Talna Orașu Nou nu a reușit să producă o nouă surpriză în Cupa României. Formația sătmăreană a fost învinsă miercuri, în deplasare, cu scorul de 5-2 de ACS FC Chieșd, în ultima etapă a fazei regionale a competiției, și a părăsit astfel întrecerea.

Înaintea partidei, echipa din Orașu Nou pornea cu prima șansă. După un sezon excelent, în care a dominat fotbalul sătmărean, câștigând atât campionatul, cât și Cupa României la nivel județean, Talna și-a asigurat promovarea în Liga a III-a în urma succesului din baraj cu Barcău Nușfalău . În aceste condiții, formația pregătită pentru noul sezon de Liga a III-a era favorită în fața campioanei județului Sălaj.

Miza confruntării a fost însă uriașă, câștigătoarea urmând să obțină calificarea în finala regională.

Meciul s-a complicat încă din minutul 14, când Marian Demian a fost eliminat direct. Fundașul Talnei l-a oprit neregulamentar, din postura de ultim apărător, pe Sebastian Culda, iar arbitrul Norbert Kemenes i-a arătat cartonașul roșu.

Chiar și în inferioritate numerică, sătmărenii au deschis scorul trei minute mai târziu, prin Alexandru Mărieș, care a înscris pentru 1-0. Gazdele au restabilit însă egalitatea înainte de pauză, iar în repriza secundă au mai punctat de două ori și s-au desprins la 3-1.

În minutul 85, Mărieș a reușit dubla și a redus diferența la 3-2, readucând speranțele în tabăra oaspeților. Finalul a aparținut însă în totalitate echipei din Chieșd, care a mai înscris de două ori, o dată din penalty și apoi în ultimul minut al timpului regulamentar, stabilind scorul final, 5-2.

În urma acestui succes, ACS FCChieșd s-a calificat în finala regională a Cupei României, unde va întâlni FC Bihor II / CAO Oradea . Pentru Talna Orașu Nou, aventura din Cupă se încheie, iar atenția conducerii și a staffului tehnic se îndreaptă acum spre debutul în Liga a III-a și spre asigurarea bugetului necesar pentru noul sezon competițional.

Cupa României – Regiunea Nord-Vest 2, Grupa 1

ACS FC Chieșd– Talna Orașu Nou 5-2 (1-1)

Marcatori: Pavel (28, 51), Sebastian Culda (63), Raul Stanciu (87 – penalty), Adelin Neaga (90), respectiv Alexandru Mărieș (17, 85).

Eliminat: Marian Demian (14).

Rezultatele grupei

Victoria Viișoara– ACS FC Chieșd 2-3

Talna Orașu Nou – Victoria Viișoara 5-4

ACS FC Chieșd – Talna Orașu Nou 5-2