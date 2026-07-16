FRF. Talna Orașu Nou a ratat calificarea în finala regională a Cupei României

Sport 16.07.2026 13:35
FRF. Talna Orașu Nou a ratat calificarea în finala regională a Cupei României


Talna Orașu Nou nu a reușit să producă o nouă surpriză în Cupa României. Formația sătmăreană a fost învinsă miercuri, în deplasare, cu scorul de 5-2 de ACS FC Chieșd, în ultima etapă a fazei regionale a competiției, și a părăsit astfel întrecerea.

Înaintea partidei, echipa din Orașu Nou pornea cu prima șansă. După un sezon excelent, în care a dominat fotbalul sătmărean, câștigând atât campionatul, cât și Cupa României la nivel județean, Talna și-a asigurat promovarea în Liga a III-a în urma succesului din baraj cu Barcău Nușfalău . În aceste condiții, formația pregătită pentru noul sezon de Liga a III-a era favorită în fața campioanei județului Sălaj.

Miza confruntării a fost însă uriașă, câștigătoarea urmând să obțină calificarea în finala regională.

Meciul s-a complicat încă din minutul 14, când Marian Demian a fost eliminat direct. Fundașul Talnei l-a oprit neregulamentar, din postura de ultim apărător, pe Sebastian Culda, iar arbitrul Norbert Kemenes i-a arătat cartonașul roșu.

Chiar și în inferioritate numerică, sătmărenii au deschis scorul trei minute mai târziu, prin Alexandru Mărieș, care a înscris pentru 1-0. Gazdele au restabilit însă egalitatea înainte de pauză, iar în repriza secundă au mai punctat de două ori și s-au desprins la 3-1.

În minutul 85, Mărieș a reușit dubla și a redus diferența la 3-2, readucând speranțele în tabăra oaspeților. Finalul a aparținut însă în totalitate echipei din Chieșd, care a mai înscris de două ori, o dată din penalty și apoi în ultimul minut al timpului regulamentar, stabilind scorul final, 5-2.

În urma acestui succes, ACS FCChieșd s-a calificat în finala regională a Cupei României, unde va întâlni FC Bihor II / CAO Oradea . Pentru Talna Orașu Nou, aventura din Cupă se încheie, iar atenția conducerii și a staffului tehnic se îndreaptă acum spre debutul în Liga a III-a și spre asigurarea bugetului necesar pentru noul sezon competițional.

Cupa României – Regiunea Nord-Vest 2, Grupa 1

ACS FC Chieșd– Talna Orașu Nou 5-2 (1-1)

Marcatori: Pavel (28, 51), Sebastian Culda (63), Raul Stanciu (87 – penalty), Adelin Neaga (90), respectiv Alexandru Mărieș (17, 85).

Eliminat: Marian Demian (14).

Rezultatele grupei

Victoria Viișoara– ACS FC Chieșd 2-3

Talna Orașu Nou – Victoria Viișoara 5-4

ACS FC Chieșd – Talna Orașu Nou 5-2

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Ziua Nationala a Contabilului Roman
CLEAN MAX S.R.L
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat lansare OVIPROJEKT
Ovibest SRL
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand