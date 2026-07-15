Baza Sportivă a Academiei de Fotbal Partium din Satu Mare va găzdui, în perioada 18-19 iulie, cea de-a doua ediție a Cupei Someș (Szamos Kupa), un turneu internațional dedicat categoriei Under 15.

După succesul înregistrat în urmă cu o lună, când Academia Partium a organizat Partium Opening Cup pentru grupele U8 și U10, clubul sătmărean revine cu o nouă competiție de anvergură, la care vor participa șase academii de fotbal din România, Ungaria și Slovacia.

Alături de gazde, pe cele două terenuri ale bazei sportive din strada Gorunului vor evolua formațiile Sepsi OSK, FK Csíkszereda și ACS Târgu Mureș, reprezentante ale României, campioana academiilor din Ungaria, Puskás Akadémia, precum și echipa de juniori a clubului slovac de primă ligă Komárno FC.

Organizatorii promit două zile pline de fotbal de calitate și dueluri spectaculoase între unii dintre cei mai promițători tineri jucători din regiune.

„La cea de-a doua ediție a Cupei Someș participă echipe de la academii de mare valoare. Timp de două zile, echipele U15 vor oferi meciuri spectaculoase și un fotbal de calitate. Tineri talentați, confruntări interesante și o atmosferă autentică îi așteaptă pe toți iubitorii fotbalului”, au transmis organizatorii.

Programul primei zile

Meciurile din faza grupelor se vor disputa pe 18 iulie, simultan pe cele două terenuri ale Academiei Partium.

Grupa A

09:00 – Academia Partium – Komárno FC

12:30 – Komárno FC – Sepsi OSK

16:00 – Academia Partium – Sepsi OSK

Grupa B

09:00 – FK Csíkszereda – ACS Târgu Mureș

12:30 – Academia Puskás – FK Csíkszereda

17:20 – Academia Puskás – ACS Târgu Mureș

În 19 iulie, competiția se va încheia cu meciurile de clasament și finalele, programate tot la baza sportivă a Academiei Partium din strada Gorunului.

Turneul reprezintă o nouă oportunitate pentru iubitorii fotbalului din Satu Mare de a urmări la lucru generații de mare perspectivă și confirmă faptul că Academia de Fotbal Partium începe să devină un reper important pe harta competițiilor juvenile din această parte a Europei.