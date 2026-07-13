Cluburile, convocate la Adunarea Generală de sâmbătă de la ora 9,30 la Casa Schwab

Reprezentanții tuturor cluburilor afiliate Asociației Județene de Fotbal Satu Mare sunt convocați sâmbătă, 18 iulie, de la ora 9.30, la Casa Șvabilor din municipiul Satu Mare, unde va avea loc Adunarea Generală Ordinară a AJF. Dincolo de rapoartele de activitate și punctele administrative, întâlnirea este una extrem de importantă, deoarece aici vor fi stabilite principalele coordonate ale sezonului competițional 2026-2027.

Unul dintre cele mai așteptate puncte îl reprezintă stabilirea sistemelor competiționale pentru noua ediție de campionat. Conducerea AJF va prezenta cluburilor mai multe variante de organizare, urmând ca deciziile finale să fie luate în urma consultărilor și a votului membrilor afiliați.





Liga a IV-a Elite, în continuare cu opt echipe?

Prima propunere aflată în discuție este menținerea Ligii a IV-a Elite într-un format cu opt echipe, competiție din care va fi desemnată campioana județului și reprezentanta Sătmarului la barajul de promovare în Liga a III-a.

Componența exactă a campionatului depinde însă de mai multe necunoscute. După promovarea Talnei Orașu Nou în Liga a III-a, rămâne de văzut dacă formația va evolua efectiv în eșalonul național. De asemenea, după retrogradarea din Liga a III-a, Olimpia MCMXXI Satu Mare nu și-a anunțat până în prezent intenția de a se înscrie în competițiile organizate de AJF.

În același timp, trebuie clarificată și situația echipei secunde a Unirii Tășnad, precum și colaborarea acesteia cu Luceafărul Decebal, în condițiile în care prima echipă va continua în Liga a III-a. Există, totodată, posibilitatea ca și CSM Olimpia Satu Mare să înscrie din nou o echipă secundă în Liga a IV-a Elite.

Nici sistemul de desfășurare nu este încă stabilit. Sunt analizate mai multe variante, de la clasicul tur-retur urmat de play-off, până la un sistem cu trei tururi sau alte formule care vor fi discutate împreună cu reprezentanții cluburilor.





Modificări importante și în Liga a IV-a

O altă propunere importantă vizează Liga a IV-a, unde s-ar putea renunța la actualul sistem cu serii. Varianta analizată presupune organizarea unei singure competiții în care toate echipele să joace între ele într-un singur tur, după modelul folosit în Liga a II-a. Propunerea urmează să fie prezentată și supusă dezbaterii în cadrul Adunării Generale.





Liga a V-a așteaptă înscrierile

În ceea ce privește Liga a V-a, sistemul competițional va fi stabilit după încheierea perioadei de înscriere. Sunt așteptate câteva reveniri importante în fotbalul județean, existând discuții privind reînscrierea formațiilor din Lucăceni și Berveni, dar și reapariția unei echipe din Culciu.





Baremurile arbitrilor rămân neschimbate?

O veste bună pentru cluburi ar fi că că baremurile de arbitraj nu vor fi majorate în sezonul 2026-2027, acestea urmând să rămână la nivelul actual. Asta chiar dacă prețul combustibilului a ajuns la aproape 10 lei/litru iar din barem oficialii AJF plătesc și taxele către stat la PFA-urile pe care le dețin.

Pe ordinea de zi a Adunării Generale se mai regăsesc raportul Comisiei de Cenzori privind execuția bugetară pe anul 2025, raportul de activitate pentru sezonul 2025-2026, afilierile și dezafilierile de cluburi, aprobarea calendarului competițional și a condițiilor de participare în noul sezon, precum și punctul „Diverse”.

Tot în cadrul ședinței este așteptată stabilirea calendarului competițional pentru ediția 2026-2027, startul campionatelor județene fiind preconizat la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie.

Adunarea Generală de sâmbătă se anunță una dintre cele mai importante din ultimii ani pentru fotbalul județean, deciziile care vor fi adoptate urmând să stabilească modul de organizare al competițiilor și structura campionatelor în noul sezon.