Victorie într-un meci cu nouă goluri pentru Talna Orașu Nou Sport •



Cupa României-faza regională





Campioana și câștigătoarea Cupei României – faza județeană Satu Mare, Talna Orașu Nou, a obținut o victorie spectaculoasă, scor 5–4, în fața formației Victoria Viișoara (județul Cluj), în etapa a doua a fazei regionale a Cupei României.

Gazdele au început excelent partida și au deschis scorul chiar în primul minut prin Raul Negreanu. Clujenii au reușit să egaleze, însă Talna a răspuns imediat cu încă două reușite și s-a desprins pe tabelă. Înainte de pauză, Victoria a redus din diferență, astfel că la vestiare s-a intrat cu avantaj minim pentru sătmăreni, 3–2.

În partea secundă, echipa din Orașu Nou și-a impus din nou jocul și până în minutul 62 a mărit diferența la 5–2, prin dubla lui Alexandru Mărieș și golul lui Ștefan Stuleanec. Pe final, gazdele au redus ritmul, iar oaspeții au profitat și au înscris de două ori, apropiindu-se la un singur gol. Totuși, timpul nu le-a mai permis să egaleze, iar Talna s-a impus cu 5–4, obținând cele trei puncte.

Conform regulamentului competiției, la finalul timpului regulamentar s-a executat și o serie de lovituri de departajare. Victoria Viișoara s-a impus cu 4–3, însă rezultatul nu a influențat clasamentul, întrucât formația din județul Cluj încheie grupa fără șanse de calificare. Seria de penalty-uri este folosită doar ca și criteriu de departajare în cazul egalității de puncte.

Grație acestui succes, Talna Orașu Nou va disputa miercuri, 15 iulie, de la ora 18:00, meciul decisiv pentru calificarea în finala regională, în deplasare, împotriva formației ACS FC Chieșd (județul Sălaj). Și adversarii au câștigat primul lor meci în timpul regulamentar, pierzând însă ulterior seria loviturilor de departajare.

Talna Orașu Nou – Victoria Viișoara 5–4 (3–2)

Marcatori: Raul Negreanu (1), Exploit Mambulu (22), Alexandru Mărieș (42, 59), Ștefan Stuleanec (62), respectiv Dan Roman (22, 83) și Claudiu Vereș (45+1, 77).

Lovituri de departajare: 3–4.

Talna Orașu Nou: Daniel Miclea – Milian Urs, Gabriel Costea, Marian Demian, Ciprian Cireap, Alexandru Mărieș, Nándor Süveg, Alex Micle, Exploit Mambulu, Raul Negreanu, Florin Palinceac.

Rezerve: Raul Haitaș, Ciprian Lauruk, Claudiu Vasile, Patrik Kölcsey, Sándor Erdei, Zoltán Mizsei, Márk Vas, Henrik Balla.









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