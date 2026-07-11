Șofer din Satu Mare, cercetat penal după ce a fost prins băut la volan între Giungi și Ghirișa

Locale 11.07.2026 10:30
Șofer din Satu Mare, cercetat penal după ce a fost prins băut la volan între Giungi și Ghirișa


Un bărbat de 55 de ani din municipiul Satu Mare este cercetat penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, după ce a fost depistat de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug.

Incidentul a avut loc în data de 9 iulie, în jurul orei 11:00, pe Drumul Județean 195A, între localitățile Giungi și Ghirișa, unde oamenii legii desfășurau activități specifice de supraveghere și control al traficului rutier.

În urma opririi autoturismului pentru verificări, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește limita prevăzută de lege pentru răspunderea penală.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

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