







În organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, joi 9 iulie 2026, la Centrul Spiritual „Casa Dăinuirii”, Satu Mare, a avut loc cea de-a XVI- a ediție a Galei de Premerie ,,Luminător al Satelor”.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul: Pataki Csaba- președintele Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca- vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Robert Laszlo – manager C.J.C.P.C.T. Satu Mare, Felician Pop – președintele UZPR – filiala Satu Mare. și au înmânat premiile, oficialitățile prezente.

La această ediție, 10 personalități din județul Satu Mare au fost distinse cu titlul onorant de „Luminător al Satelor", alăturându-se astfel celor peste 200 de sătmăreni care au primit această recunoaștere de-a lungul celor 16 ediții.

În programul artistic au evoluat: Adrian Lupescu, Corul Seniorilor Sătmăreni CARP, Ansamblul de dansuri populare al Organizației Germane de Tineret „Gemeinsam” din Satu Mare, taraful Ansamblului Folcloric „Cununița”, Formația de dansuri germane „Sonnenblumen” Ardud, Ansamblul Folcloric „Szeri Kukurok” din Ser.

Intrată deja în tradiția culturală a Sătmarului, manifestarea ,,Luminătorii Satelor”, unică în țară, răsplătește în fiecare an personalitațile culturale locale care și-au adus contribuția la dezvoltarea spirituală a comunităților din care provin.

Acest eveniment este extrem de relevant pentru conturarea profilului identitar al acestor meleaguri. Sunt evidenţiaţi oamenii care prin eforturile lor au luminat viaţa culturală a comunităţilor din care provin, de a recunoaşte public meritele acestor oameni.

Luminătorii satelor au fost şi vor rămâne modele pentru toţi cei care pot conştientiza utilitatea unor asemenea demersuri culturale.

Judeţul Satu Mare este singurul din ţară care organizează o manifestare de acest gen prin care sunt celebrate valorile culturale şi spirituale de pe întreg cuprinsul judeţului.





Laureații celei de-a XVI – a edițiii a Galei „Luminătorii Satelor”





Bikfalvi Zsolt – municipiul Carei





Bikfalvi Zsolt demonstrează, prin întreaga sa activitate, că fotografia este un instrument fundamental al memoriei și emoției. Născut la Carei, de profesie economist, a dezvoltat o vocație remarcabilă în arta fotografică. Parcursul său a debutat în urmă cu un deceniu și jumătate, evidențiindu-se inițial prin fotografierea avioanelor la mare altitudine – un domeniu ce impune rigoare tehnică și acuitate vizuală excepțională.

În anul 2012, a contribuit decisiv la coagularea vieții artistice locale prin înființarea Fotoclubului „Vasile Vénig László”, pe care îl conduce și astăzi. Astfel, a fundamentat o comunitate dedicată dialogului vizual și formării culturale. Experiența sa a fost îmbogățită prin tabere de creație în Sălaj, Ținutul Homorodului, Secuime, Delta Dunării, Ghimeș, Bucovina, Maramureș și Creta, dar și prin participarea la evenimente aviatice internaționale (Ostrava, Kecskemét, Zeltweg, Sliac, Câmpia Turzii).

Portofoliul său diversificat – portretistică, natură, documentar social, teme etnografice, religioase și aviatice – a fost expus pe cinci continente, în aproape 60 de țări și peste 650 de expoziții. Ca vicepreședinte al Uniunii Mondiale a Artiștilor Fotografi Maghiari, membru al Asociației Artiștilor Fotografi din România, artist FIAP (EFIAP/gold) și membru GPU, a reușit în 2022 o performanță notabilă: înființarea primului centru expozițional european GPU la Carei.

Palmaresul său include distincții prestigioase precum ARS Arad 2023 și „Best Author” la Mykonos Salon 2026. Fotoreporter acreditat al Forțelor Aeriene Române și membru al Uniunii Ziariștilor Maghiari din România, Bikfalvi Zsolt se profilează și ca un organizator cultural constant, sprijinind lansări de carte, seri muzicale și tinere talente. Prin transformarea documentului vizual în discurs cultural, domnia sa proiectează valorile Careiului și ale județului Satu Mare într-un circuit internațional valoros.





Bikfalvi Zsolt munkásságával bizonyítja, hogy a fotográfia az emlékezet, az érzelem és a vizuális narratíva alapvető eszköze. A nagykárolyi születésű, eredetileg közgazdász végzettségű alkotó a fotóművészetben találta meg igazi hivatását. Alkotói útja mintegy másfél évtizede kezdődött, és már korán kitűnt a magaslégtérben áthaladó repülőgépek megörökítésével – egy olyan területtel, amely technikai precizitást, türelmet és kivételes vizuális érzékenységet követel.

2012-ben meghatározó szerepet vállalt a helyi művészeti élet összefogásában a Vasile Vénig László Fotóklub megalapításával, amelyet ma is vezet. Ezzel egy aktív, a vizuális párbeszédnek és a kulturális képzésnek szentelt közösséget hozott létre. Szakmai tapasztalatait alkotótáborokban (Szilágyság, Homoródmente, Székelyföld, Duna-delta, Gyimesek, Bukovina, Máramaros, Kréta) és nemzetközi repülőnapokon (Ostrava, Kecskemét, Zeltweg, Sliács, Aranyosgyéres) gazdagította.

Sokszínű portfólióját – portré-, természet-, szocio-, néprajzi, vallási és repülőfotókat egyaránt magába foglalva – öt kontinensen, közel 60 országban, több mint 650 kiállításon mutatták be. A Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnökeként, a Román Fotóművészek Szövetségének tagjaként, EFIAP/gold minősítésű FIAP fotóművészként és a Global Photographic Union tagjaként 2022-ben Nagykárolyban létrehozta a GPU első európai kiállítási központját, amelyet azóta is igazgat.

Eredményei között szerepel az ARS Arad 2023 díj és a Greek Photographic Circuit 2026 – Mykonos Salon „Best Author” címe. A Román Légierő akkreditált fotóriportereként és a Magyar Újságírók Romániai Szövetségének tagjaként Bikfalvi Zsolt folyamatos kultúraszervezői tevékenységet is folytat: kiállításokat, könyvbemutatókat, zenei esteket támogat, és különös figyelmet fordít a fiatal tehetségek kibontakoztatására. Azzal a képességével, hogy a vizuális dokumentumot kulturális diskurzussá alakítja és hidakat épít az emberek között, Nagykároly és Szatmár megye értékeit érzékenységgel és szakmai szigorral emeli be a nemzetközi vérkeringésbe.





Ștefan Boda – orașul Negrești-Oaș





Ștefan Boda – recunoscut în Țara Oașului sub apelativul Ștefanu' Bodii – este exponentul actorilor comunitari capabili să revitalizeze tradiția în dinamica vieții contemporane. Într-o perioadă de marginalizare a patrimoniului imaterial, inițiativa sa din 2017 de a organiza prima ediție a „Coborâtului oilor de la munte – Osâmbritu' în Țara Oașului” a recuperat un obicei pastoral străvechi. Evenimentul inaugural a atras peste 1.000 de participanți și 24 de expozanți, coagulând elemente identitare precum alaiurile cu căruțe, țâpuriturile, danțurile oșenești și gastronomia tradițională. Această traiectorie s-a consolidat prin edițiile din 2018, 2019 și 2023, ultima desfășurându-se la o scară extinsă, în parteneriat cu Asociația „Pro Ovis” Maramureș și cu implicarea autorităților județene.

În calitatea sa de vicepreședinte al Asociației socio-culturale „Țara Oașului”, Ștefan Boda a susținut efortul de recuperare a practicilor tradiționale: tăiatul porcului, săniușul cu cai, colindatul, Sâmbra oilor și festivalurile portului popular. Pensiunea pe care o administrează în Luna Șes a devenit un spațiu de manifestare a acestor tradiții, unde ospitalitatea respectă cutumele locale (primirea cu pâine, sare și pălincă de prune).

În planul infrastructurii turistice, Păstrăvăria Boda Oșanu', fondată în 2008 și structurată pe principiul transmiterii intergeneraționale, a evoluat într-un complex integrat (restaurant tradițional, cabane, vâltoare autentică, lac piscicol). Integrarea sa în traseul turistic omologat de Consiliul Județean Satu Mare (Cabana Boda Oșanul – Poiana Boroș) o validează ca reper al turismului rural din Munții Gutâi.

Portofoliul său antreprenorial acoperă sectorul HoReCa (Păstrăvăria Boda), construcțiile (Quatro P SRL) și activitățile recreative (Boda SRL). Prin asumpția unui rol proactiv, Ștefan Boda a demonstrat că vitalitatea culturală a Țării Oașului poate fi susținută printr-o sinergie între inițiativa antreprenorială și atașamentul față de valorile locale.





Covaciu Corina – comuna Dorolț





Covaciu Corina se înscrie în generația emergentă care validează premisa conform căreia implicarea civică, fundamentată pe educație și responsabilitate asumată, constituie un vector esențial al dezvoltării comunitare. Studentă în anul al III-lea la specializarea Administrație Publică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, își structurează parcursul academic cu obiectivul de a transfera competențele teoretice în sfera serviciului public, conceptualizat nu ca un simplu aparat birocratic, ci ca un instrument de mediere socială orientat spre coeziune și binele comun.

La nivel instituțional, activează ca secretară a Partidei Romilor (sucursala Satu Mare) și a Asociației Opre Roma. În aceste funcții, gestionează responsabilități administrative, coordonează proiecte și asigură implementarea programelor destinate incluziunii comunității rome. O dimensiune centrală a activității sale o reprezintă promovarea identității și culturii rome. A contribuit determinant la organizarea ediției a II-a a Zilei Culturale a Romilor din județ, a Zilei Internaționale a Romilor (2025, 2026) și a ediției a III-a a Zilei Culturale a Romilor (2025). La ediția a IV-a din 2026 și-a asumat dubla calitate de organizator și prezentator, demonstrând abilități complexe de management cultural.

Prin aceste demersuri, Covaciu Corina contribuie substanțial la conservarea patrimoniului cultural imaterial al comunității rome: tradiții, expresie muzicală și coregrafică, limbă și specificul identitar. Această abordare reflectă înțelegerea matură a faptului că vitalitatea unei culturi depinde intrinsec de reprezentarea sa demnă, de transmiterea intergenerațională și de recunoașterea sa în ansamblul societății. Complementar, implicarea sa se extinde în sfera acțiunilor caritabile, a proiectelor educaționale și a inițiativelor de incluziune socială. Prin colaborarea susținută cu instituții publice, autorități locale, organizații neguvernamentale și parteneri instituționali, urmărește crearea unui cadru propice pentru promovarea respectului reciproc, a egalității de șanse și a dialogului intercultural, afirmându-se ca o voce reprezentativă a tinerilor din comunitatea romă și ca un model de conduită civică și profesională.





Covaciu Corina abba a feltörekvő generációba tartozik, amely igazolja, hogy az oktatásra épülő civil szerepvállalás a közösségfejlesztés alapvető mozgatórugója. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Közigazgatás szakának harmadéves hallgatójaként akadémiai pályáját azzal a céllal építi, hogy elméleti ismereteit a közszolgálatba, mint a társadalmi közvetítés és kohézió eszközébe ültesse át.

Intézményi szinten a Szatmár Megyei Roma Párt és az Opre Roma Egyesület titkárnőjeként tevékenykedik. E tisztségekben adminisztratív feladatokat lát el, projekteket koordinál, és biztosítja a roma közösség integrációját célzó programok megvalósítását. Tevékenységének központi dimenziója a roma identitás és kultúra népszerűsítése. Meghatározó szerepet vállalt a II. alkalommal megszervezett Szatmár Megyei Roma Kulturális Nap, a Nemzetközi Roma Nap (2025, 2026), valamint a III. Alkalommal megrendezett Roma Kulturális Nap (2025) megszervezésében. A 2026-ban negyedik alkalommal megszervezett Roma Kulturális Napon műsorvezetőként is bizonyította képességét.

E kezdeményezések révén Covaciu Corina jelentősen hozzájárul a roma közösség szellemi kulturális örökségének – a hagyományok, a zenei és táncművészeti kifejezésmódok, a nyelv és az identitás specifikumainak – megőrzéséhez és terjesztéséhez. Ez a megközelítés annak az érett felismerésnek a tükröződése, hogy egy kultúra vitalitása elválaszthatatlanul összefügg annak méltó képviseletével, a generációk közötti átadással és a társadalom egészében való elismertségével. Szerepvállalása kiterjed a jótékonysági akciókra, oktatási projektekre és a társadalmi befogadást célzó kezdeményezésekre is. A közintézményekkel, helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és intézményi partnerekkel való együttműködés révén olyan keretrendszer kialakítására törekszik, amely elősegíti a kölcsönös tiszteletet, az esélyegyenlőséget és az interkulturális párbeszédet, ezáltal a roma közösség fiataljainak reprezentatív hangjává és a civil magatartás példaképévé válva.

Covaciu Corina si terno glaso e romane komunitǎko, savi kerel buti vaś i kultura, i edukacija thaj o pativ maśkar e manuša.

(Covaciu Corina si terno glaso e romane comunitako, savi cherel buti vaș i cultura, i educația tai o pativ mașkar e manușa.)





Ana Cucu – localitatea Gelu, comuna Terebești





Parcursul profesional al doamnei Ana Cucu validează premisa că impactul unei existențe se cuantifică prin amprenta lăsată asupra structurii comunitare. Originară din localitatea Gelu, spațiu definit de cultura muncii și respectul pentru tradiție, domnia sa a internalizat valorile fundamentale ale satului românesc: probitatea morală, responsabilitatea civică și coeziunea comunitară. Acest fundament axiologic a generat convingerea că responsabilitatea individului rezidă în generarea unei plusvalori sociale.

Traiectoria sa profesională se întinde pe 43 de ani de activitate continuă. Etapa inițială s-a derulat în Fabrica Textilă „Ardeleana”, unde, timp de 18 ani, a asimilat principiile rigorii și disciplinei organizaționale. Recunoașterea capitalului său de încredere s-a materializat prin alegerea în funcția de primar al comunei Odoreu, mandat exercitat timp de trei ani cu o capacitate administrativă dublată de o raportare etică la nevoile cetățenilor.

Vocația sa definitorie s-a manifestat însă în domeniul educațional. Ca profesor la Școala „Avram Iancu” din Satu Mare, pe o perioadă de 22 de ani, Ana Cucu a contribuit la formarea intelectuală a numeroase generații. Instituția școlară a fost asumată nu doar ca spațiu al transferului de informații, ci ca mediu esențial pentru modelarea caracterelor și consolidarea încrederii tinerilor.

Tranziția spre statutul de pensionar în 2012 a marcat o reconfigurare a implicării comunitare. Preluarea coordonării Corului „Armonia” al Asociației Pensionarilor a facilitat menținerea unei legături active cu comunitatea. A inițiat manifestări culturale tematice și a colaborat cu instituții reprezentative din județul Satu Mare, demonstrând că afinitatea pentru cultură transcende barierele generaționale. Evitând pasivitatea retragerii, Ana Cucu a menținut o prezență constantă, coagulând energii umane și asigurând perenitatea valorilor locale.





Viorel Finta – comuna Bixad





Finta Gheorghe-Viorel, identificat în mediul artistic sub pseudonimul Viorel Ianoș, se distinge ca un promotor asiduu al patrimoniului coregrafic tradițional din Țara Oașului, cumulând rolurile de instructor dansator și coregraf autodidact. Născut la 1 octombrie 1970 în Negrești-Oaș, și-a inițiat parcursul artistic în ansamblul „Oșencuța”, unde a asimilat structurile ritmice specifice folclorului oșenesc. Evoluția sa marchează tranziția spre o asumare instituțională a actului cultural, activând ca instructor și coordonator artistic al diverselor formații coregrafice.

O dimensiune semnificativă a activității sale o reprezintă consolidarea Casei Satului Bixad-Oaș ca pol cultural. Din poziția de președinte al Asociației Culturale (din 2005), a gestionat programe culturale și a facilitat formarea tinerilor. Abordarea sa interdisciplinară s-a materializat (2007-2022) prin două acorduri de parteneriat cu secția română a Teatrului de Nord Satu Mare (dir. artistic Andrei Mihalache), având ca obiectiv familiarizarea elevilor Școlii Gimnaziale „Aurel Haiduc” din Bixad cu arta dramatică.

Impactul său formativ este cuantificabil prin Școala de Dans a Țării Oașului – Viorel Ianoș, prin care a instruit peste o mie de cursanți dintr-un areal extins (Bixad, Negrești-Oaș, Certeze, Moișeni, Huta, Racșa, Târșolț, Cămărzana, Turț, Vama, Călinești-Oaș). Metodologia sa pedagogică, aplicată inclusiv grupelor preșcolare (de la 5 ani), a asigurat transferul tehnicilor și al expresivității identității oșenești.

Validarea profesională s-a concretizat prin obținerea locului al II-lea la Festivalul-concurs „Tropotitorii” (2022) și absolvirea cu nota 10 a cursurilor de instructor dansator (2025). Complementar, calitatea sa de colaborator principal al Festivalului „Sâmbra Oilor” confirmă rolul său esențial în susținerea infrastructurii culturale a evenimentelor regionale reprezentative.





Bogdan Georgescu – municipiul Carei





Bogdan Vasile Georgescu ilustrează conceptul conform căruia patrimoniul comunitar rezidă fundamental în capitalul uman și în dinamica transmiterii culturale. Născut la Carei (21 octombrie 1970) și licențiat al Academiei de Studii Economice din București, și-a structurat activitatea în jurul managementului cultural din localitatea natală. Experiența sa muzicală se întinde pe 18 ani în formația „Castelanii” (coord. Karácsonyi Péter), urmată de activitatea în „In Extenso”, „In JazzTenso”, „Acoustic Station” și „Plastic Wizards”. În calitate de compozitor și textier, este coautor al Imnului Municipiului Carei.

Inițiativele sale organizatorice au debutat în 1992 prin fondarea unei fundații de tineret și a uneia pentru talente muzicale. Preluând conducerea Casei Orășenești de Cultură Carei (2005) și a Direcției de Cultură și Turism (2010), a instituționalizat inițiative culturale majore. Portofoliul său include August Fest, Carei Fest, Magia Crăciunului, Festivalul Zmeielor, Festivalul Medieval, Primăvara Culturală Careiană, festivalurile de jazz, muzică veche și cel folcloric al naționalităților. Într-un context multicultural, a asigurat o reprezentare echitabilă a tradițiilor românești, maghiare, șvăbești și rome.

Din perspectiva managementului de proiect, a coordonat activitatea Castelului Károlyi post-restaurare și a implementat proiecte europene precum „Renașterea Centrului Cultural” și „Circuitul Târgurilor Medievale”. Activitatea sa a cuprins sute de concerte, expoziții și lansări de carte, dublate de prezența în mass-media locală și județeană.

Recunoașterea aportului său la dezvoltarea culturală regională a fost consfințită prin distincții de înalt nivel: Diploma de Excelență a Consiliului Județean Satu Mare, Premiul de Excelență al Municipiului Carei, titlul „Pro Urbe” și Premiul Prefecturii Județului Satu Mare, validându-l ca un actor esențial al managementului cultural sătmărean.





Otto Viorel Lăcătuș – localitatea Cărășeu, comuna Culciu





Lăcătuș Otto Iuliu reprezintă o figură emblematică pentru procesul de conservare a folclorului muzical, demonstrând capacitatea de a menține vitalitatea patrimoniului imaterial în spațiul performativ contemporan. Născut la 15 iulie 1962 în Cărășeu, județul Satu Mare, a beneficiat de un mediu familial în care practica muzicală tradițională constituia o componentă organică a vieții cotidiene, facilitând asimilarea folclorului ca formă de expresie identitară.

Parcursul său de formare instrumentală a debutat timpuriu, manifestând o afinitate inițială pentru vioară. Ulterior, specializarea sa s-a axat pe studiul contrabasului, instrument la care a demonstrat o tehnică interpretativă rafinată și o înțelegere profundă a stilisticii muzicii populare zonale. Profilul său de instrumentist transcende competența tehnică, evidențiindu-se printr-o capacitate superioară de internalizare și redare a substanței muzicale, operând ca un vector esențial în continuitatea culturală a regiunii.

O etapă definitorie a carierei sale o constituie activitatea neîntreruptă, de peste un sfert de secol, în cadrul tarafului Ansamblului folcloric „Cununița”. Prin această afiliere instituțională, a contribuit la promovarea specificului muzical sătmărean pe scene naționale și internaționale. Portofoliul său include participări la evenimente de înaltă ținută, precum emisiunea „Tezaur Folcloric” a Televiziunii Române, alături de prezențe notabile la festivaluri din Ungaria, Germania, Franța, Italia și alte spații culturale europene.

Din perspectiva analizei culturale, activitatea domnului Lăcătuș Otto Iuliu constituie un factor determinant în salvgardarea patrimoniului imaterial al județului Satu Mare, asigurând perpetuarea repertoriului tradițional, a manierei interpretative specifice și a coeziunii intergeneraționale în domeniul muzicii populare autentice.





Günther Ludescher – orașul Ardud





Günther Ludescher ilustrează în mod elocvent principiul conform căruia conservarea patrimoniului cultural necesită, dincolo de efortul declarativ, o implicare civică susținută și asumarea unui rol activ în comunitate. Format în Ardud, într-o familie reprezentativă pentru comunitatea șvabilor sătmăreni, a internalizat timpuriu valorile tradiționale, limba germană și spiritul comunitar, în contextul unui respect structural pentru diversitatea etnică locală. Parcursul său educațional a inclus cursurile școlii primare germane din Ardud, urmate de absolvirea Liceului Teoretic German „Johann Ettinger" din Satu Mare. Formarea academică în domeniul informaticii, realizată la Oradea, s-a concretizat în actuala sa activitate profesională ca operator date la compania Dräxlmaier din Satu Mare.

Angajamentul său în sfera publică a debutat în perioada post-decembristă, prin implicarea în organizația de tineret „Gemeinsam" și co-fondarea filialei locale din Ardud, efort dublat de o prezență îndelungată în cadrul formației locale de dansuri populare germane. O contribuție de importanță majoră o reprezintă demersul de revitalizare a tradiției „Funka" – un obicei cu valențe simbolice de alungare a iernii, specific culturii șvăbești – realizat anual cu sprijinul Forumului Democrat al Germanilor.

Această direcție a fost extinsă prin înființarea, alături de soția sa, a formației de dansuri populare „Sonnenblumen" și a unei grupe destinate copiilor, creând premisele transmiterii intergeneraționale a folclorului coregrafic. Ca vicepreședinte al Forumului Local German din Ardud, își asumă un rol decizional și în organizarea tradiționalului Bal al Strugurilor, afirmându-se ca un pilon esențial în structura de conservare a identității culturale a șvabilor sătmăreni.





Ludescher Günther ékesen példázza azt az elvet, miszerint a kulturális örökség megőrzése a deklaratív törekvéseken túl folyamatos civil szerepvállalást és a közösségen belüli aktív szerepvállalást igényel. Erdődön, a szatmári sváb közösséget reprezentáló családban nevelkedve korán magáévá tette a hagyományos értékeket, a német nyelvet és a közösségi szellemet, a helyi etnikai sokszínűség iránti strukturális tisztelet kontextusában. Oktatási pályafutása az erdődi német tagozatos általános iskolában kezdődött, majd a szatmárnémeti Johann Ettinger Líceum elvégzésével folytatódott. A Nagyváradon megszerzett informatikai képzettsége a szatmárnémeti Dräxlmaier vállalatnál végzett jelenlegi adatfeldolgozói munkájában ölt testet.

Közéleti elkötelezettsége a rendszerváltás utáni időszakban kezdődött a „Gemeinsam" ifjúsági szervezetben való részvétellel és az erdődi helyi szervezet társalapításával, amelyet a helyi német néptánccsoportban való hosszú távú jelenléte egészített ki. Kiemelkedő jelentőségű hozzájárulása a tél elűzésének szimbolikus jelentésével bíró sváb „Funka" hagyomány újjáélesztése, amelyet évente a Német Demokrata Fórum támogatásával valósít meg.

Ezt a cselekvési irányt feleségével közösen a „Sonnenblumen" néptánccsoport és egy gyermekeknek szóló csoport megalapításával bővítette, megteremtve a koreográfiai folklór generációk közötti átadásának intézményi feltételeit. Az Erdődi Helyi Német Fórum alelnökeként döntéshozói szerepet vállal a hagyományos Szüreti Bál megszervezésében is, törekvéseinek állhatatossága révén a szatmári svábok kulturális identitását megőrző struktúra egyik alapvető pilléreként jelenik meg.





Günther Ludescher veranschaulicht in eindrucksvoller Weise das Prinzip, wonach die Erhaltung des kulturellen Erbes über bloße Absichtserklärungen hinaus ein nachhaltiges bürgerschaftliches Engagement und die Übernahme einer aktiven Rolle innerhalb der Gemeinschaft erfordert. Aufgewachsen in Ardud/Erdeed in einer für die Gemeinschaft der Sathmarer Schwaben repräsentativen Familie, verinnerlichte er früh traditionelle Werte, die deutsche Sprache und den Gemeinschaftssinn im Kontext eines strukturellen Respekts für die lokale ethnische Vielfalt. Sein Bildungsweg umfasste den Besuch der deutschen Grundschule in Ardud, gefolgt vom Abschluss am Johann-Ettinger-Lyzeum in Sathmar. Die in Oradea/Großwardein absolvierte Informatikausbildung konkretisiert sich in seiner aktuellen Tätigkeit als Datenverarbeiter bei der Firma Dräxlmaier in Sathmar.

Sein Engagement für die Gemeinschaft begann in der Zeit nach der Wende mit seiner Beteiligung an der Jugendorganisation „Gemeinsam" und der Mitbegründung der Ortsgruppe in Ardud, was durch eine langjährige Präsenz in der lokalen deutschen Volkstanzgruppe untermauert wurde. Einen Beitrag von herausragender Bedeutung stellt seine Initiative zur Wiederbelebung der „Funka"-Tradition dar – eines für die schwäbische Kultur spezifischen Brauchs mit der symbolischen Bedeutung der Wintervertreibung –, die jährlich mit Unterstützung des Demokratischen Forums der Deutschen durchgeführt wird.

Diese Handlungsrichtung wurde durch die Gründung der Volkstanzgruppe „Sonnenblumen" sowie einer Kindergruppe gemeinsam mit seiner Frau erweitert, wodurch die institutionellen Voraussetzungen für die intergenerationelle Weitergabe der choreografischen Folklore geschaffen wurden. Als stellvertretender Vorsitzender des Lokalforums in Ardud übernimmt er eine entscheidende Rolle bei der Organisation des traditionellen Traubenballs und erweist sich als wesentlicher Pfeiler in der Struktur zur Erhaltung der kulturellen Identität der Sathmarer Schwaben.





Tatár Timea Szandra – comuna Orașu Nou





Tatár Timea-Szandra se înscrie în rândul tinerilor profesioniști care demonstrează capacitatea de a articula respectul pentru patrimoniul tradițional cu imperativele dezvoltării comunitare contemporane. La 26 de ani, originară din Orașu Nou, prezintă un grad ridicat de integrare în ecosistemul local, definit de o cultură viticolă specifică și o puternică solidaritate internă. Absolventă a Facultății de Inginerie Agricolă din cadrul Universității din Debrețin și masterandă în același domeniu la Universitatea de Stat din Oradea, își valorifică expertiza în rețeaua Partiumi Falugazdász a Asociației pentru Dezvoltarea Rurală Sătmar, prin consiliere agricolă, management de eveniment și dezvoltare comunitară.

Implicarea sa în viața publică a localității a acoperit un spectru larg: sport (handbal), artă dramatică, activități ecleziastice și voluntariat. Aderarea la mișcarea folclorică s-a produs la vârsta de 12 ani, evoluția sa marcând tranziția de la interpret la coordonator și manager cultural. Din 2020, asigură, alături de Popa Zsolt, conducerea Ansamblului de dansuri populare „Bokréta", concentrându-se pe managementul organizatoric și integrarea tinerilor într-un sistem de valori bazat pe apartenența la comunitate. În 2022 a înființat Asociația Culturală „Négy Kőmalom", pe care o prezidează, gestionând evenimentul regional „Csűrdöngölő".

Un proiect cu impact strategic major îl constituie coordonarea taberei de dansuri populare din Orașu Nou – un program cu o continuitate de aproape trei decenii în educația non-formală. În 2025, asociația a asumat managementul integral al acestui program (ajuns la ediția 29), facilitând accesul a 60 de cursanți la ateliere de coregrafie, citera și meșteșuguri tradiționale. Prin Ansamblul „Bokréta", a asigurat reprezentarea culturală a județului Satu Mare la nivel internațional, cu participări notabile în Grecia, Macedonia de Nord și Italia, profilându-se ca un actor cheie în arhitectura culturală regională.





Tatár Timea-Szandra azon fiatal szakemberek közé tartozik, akik bizonyítják, hogy képesek a hagyományos örökség tiszteletét a kortárs közösségfejlesztés követelményeivel összehangolni. A 26 éves, Avasújvárosból származó hölgy magas fokú integrációt mutat a specifikus borkultúrával és erős belső szolidaritással jellemezhető helyi ökoszisztémába. A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karán szerzett diplomával és a Nagyváradi Állami Egyetem azonos szakos mesterképzésének hallgatójaként szakértelmét a Szatmár Vidékfejlesztéséért Egyesület Partiumi Falugazdász Hálózatában kamatoztatja, ahol mezőgazdasági tanácsadással, rendezvényszervezéssel és közösségfejlesztéssel foglalkozik.

Közéleti szerepvállalása a sportra (kézilabda), a drámaművészetre, az egyházi tevékenységekre és az önkéntességre egyaránt kiterjedt. A folklórmozgalomhoz 12 évesen csatlakozott, fejlődése az előadói státuszból a koordinátori és kulturális menedzseri státuszba való átmenetet jelezte. 2020-tól Popa Zsolttal közösen vezeti az Avasújvárosi Bokréta Néptáncegyüttest, a szervezési menedzsmentre összpontosítva a fiatalok közösséghez való tartozáson alapuló értékrendbe való integrálását célozva. 2022-ben megalapította az általa elnökölt „Négy Kőmalom" Kulturális Egyesületet, amely a regionális jelentőségűvé vált „Csűrdöngölő" eseményt irányítja.

Portfóliójának egyik stratégiai hatású projektje az avasújvárosi néptánctábor koordinálása – egy közel három évtizedes múltra visszatekintő, nem formális oktatási program. 2025-ben az egyesület átvette e program (29. kiadásához érkezett) teljes menedzsmentjét, 60 hallgató számára biztosítva koreográfiai, citera- és kézműves műhelyeket. A Bokréta Együttes révén biztosította Szatmár megye nemzetközi kulturális képviseletét, figyelemre méltó részvételekkel Görögországban, Észak-Macedóniában és Olaszországban, a regionális kulturális architektúra kulcsszereplőjeként pozicionálva magát.





Varga Dóra – localitatea Ser, comuna Bogdand





Activitatea doamnei Varga Dóra oferă un studiu de caz elocvent privind mecanismele de transmitere și revitalizare a patrimoniului cultural imaterial la nivelul comunităților rurale. Născută la 15 decembrie 1995, formarea sa inițială a avut loc în mediul cultural al orașului Cehu Silvaniei, unde asimilarea practicilor coregrafice tradiționale s-a realizat prin intermediul Ansamblului de dansuri populare „Berekenye". Această experiență timpurie a fundamentat o raportare vocațională la fenomenul folcloric, dansul devenind treptat nu doar o pasiune, ci un mod de viață și o vocație asumată.

Stabilirea sa în localitatea Ser, prefigurată de afinități din copilărie, a generat cadrul propice pentru proiecte culturale. La vârsta de 16 ani, cooptată de Antal Mária și Varga Gabriella în instruirea coregrafică a tinerilor, a contribuit la fondarea Ansamblului „Széri Kukurók”. În cadrul acestuia a evoluat de la instructor la coordonator principal, marcând o prezență activă de 14 ani. Eficiența managementului său este demonstrată prin atragerea a aproximativ 200 de tineri către folclor. Abordarea sa pedagogică depășește simpla transmitere a competențelor motrice, vizând o înțelegere aprofundată a contextului identitar local. Strategia sa pune un accent deosebit pe recuperarea și valorificarea motivelor, a structurilor coregrafice și a repertoriului muzical specifice microzonei. Metodologia sa de cercetare și documentare se bazează pe investigarea directă a surselor primare, reprezentate de generația vârstnică a comunității. Interacțiunile constante cu membrii seniori ai satului, exemplificate prin valorificarea memoriei orale a bunicii sale de 85 de ani, constituie instrumente esențiale pentru reconstituirea autentică a practicilor culturale locale și transmiterea lor nealterată.

Evenimentele publice organizate sub egida Ansamblului „Széri Kukurók" funcționează ca platforme de interacțiune socială, facilitând coeziunea intergenerațională și vizibilitatea patrimoniului local. Susținerea logistică și morală oferită de familiile membrilor și de rețeaua de voluntari validează legitimitatea socială a acestui proiect, activ de 14 ani. Prin rigoarea documentării, constanța efortului pedagogic și capacitatea de coagulare comunitară, Varga Dóra se afirmă ca un facilitator esențial al dinamicii culturale din Șer.

Varga Dóra tevékenysége ékesszóló esettanulmányt kínál a szellemi kulturális örökség vidéki közösségek szintjén történő átadásának és újjáélesztésének mechanizmusairól. 1995. december 15-én született, kezdeti formálódása Szilágycseh kulturális közegében zajlott, ahol a hagyományos koreográfiai gyakorlatok elsajátítása a Berekenye Néptánccsoporton keresztül valósult meg. Ez a korai tapasztalat alapozta meg a folklórjelenséghez való hivatástudatos viszonyulását, a tánc fokozatosan nemcsak szenvedéllyé, hanem életformává és vállalt hivatássá válva.

Szilágyszéren való letelepedése, amelyet gyermekkori affinitások vetítettek előre, kedvező keretet teremtett kulturális projektekhez. 16 éves korában, amikor Antal Mária és Varga Gabriella bevonta a fiatalok koreográfiai képzésébe, hozzájárult a Széri Kukurók Néptánccsoport megalapításához. Ebben a struktúrában az oktatói státuszból a főkoordinátori státuszba lépett elő, 14 éves aktív jelenlétet tudva maga mögött. Menedzsmentjének hatékonyságát bizonyítja, hogy egy évtized alatt mintegy 200 fiatalt vonzott a néptánchoz.

Pedagógiai megközelítése túlmutat a motorikus készségek puszta átadásán, és a helyi identitáskontextus mélyreható megértését célozza. Stratégiája különös hangsúlyt fektet a mikrorégió specifikus motívumainak, koreográfiai struktúráinak és zenei repertoárjának felkutatására és hasznosítására. Kutatási és dokumentációs módszertana az elsődleges források – a közösség idősebb generációjának – közvetlen vizsgálatán alapul. A falu szépkorú lakóival való rendszeres interakciók, amelyeket a 85 éves nagymamája szóbeli emlékezetének hasznosítása is példáz, alapvető eszközök a helyi kulturális gyakorlatok hiteles rekonstrukciójához és az új generációk számára történő változatlan átadásához.

A Széri Kukurók Néptánccsoport égisze alatt szervezett nyilvános események a társadalmi interakció platformjaiként működnek, elősegítve a generációk közötti kohéziót és a helyi örökség láthatóságát. A tagok családjai és az önkéntes hálózat által nyújtott logisztikai és erkölcsi támogatás igazolja e projekt – immár tizennégy éve működő – társadalmi legitimitását. A dokumentáció szigorúsága, a pedagógiai erőfeszítések állandósága és a közösségépítő képesség révén Varga Dóra a szilágyszéri kulturális dinamika alapvető elősegítőjeként jelenik meg.