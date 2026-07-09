Sara Șunea, o nouă serie de performanțe internaționale pentru șahul sătmărean Sport •

Sportiva Sara Șunea, legitimată la LPS Satu Mare și Academia de Șah Maramureș, continuă să confirme valoarea șahului sătmărean prin rezultate remarcabile obținute la cele mai importante competiții internaționale dedicate juniorilor.

La Campionatul Mondial de Șah pentru Juniori, desfășurat la Montesilvano (Italia), Sara a încheiat competiția de șah clasic pe un valoros loc 14 mondial, într-o categorie extrem de disputată, cu 110 participante din 61 de țări. În cadrul Campionatului Mondial de Șah Dezlegări, organizat în paralel, tânăra șahistă a cucerit medalia de bronz, clasându-se pe locul al III-lea mondial.

Seria rezultatelor de excepție a continuat la Campionatul European de Șah Rapid pentru Tineret, desfășurat în perioada 6–10 iulie 2026, la Rzeszów, în Polonia, unde Sara a obținut medalia de argint la categoria Fete sub 14 ani, contribuind la bilanțul excelent al delegației României, care a cucerit trei medalii la această competiție continentală.

Pregătită de antrenorul Cătălin Ardelean, Sara Șunea demonstrează că talentul, disciplina și munca susținută pot conduce la performanțe de cel mai înalt nivel. Rezultatele obținute în această vară confirmă locul său în elita șahului juvenil european și mondial.

Felicitări Sarei Șunea, antrenorului său, familiei și tuturor celor care îi sunt alături în acest parcurs de excepție! Performanțele sale reprezintă un motiv de mândrie pentru județul Satu Mare și o inspirație pentru tinerii sportivi care își urmează visurile prin muncă și perseverență.

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