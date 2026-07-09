Mihaela Rodica Suciu, Director General DEER: „Pentru 2026 ne-am propus cel mai ambițios program investițional din istoria companiei, în valoare de 1,48 miliarde lei, susținut din fonduri proprii, finanțări atrase și fonduri europene nerambursabile.”





Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), companie membră a Grupului Electrica, a realizat în anul 2025 investiții în valoare de 878 milioane lei, continuând ritmul accelerat de modernizare și digitalizare a rețelei de distribuție. După încheierea perioadei de recuperare prevăzute de metodologia ANRE, valoarea programului de puneri în funcțiune aferent anului 2025 a ajuns la 924 milioane lei, prin includerea lucrărilor finalizate și raportate până la 30 iunie 2026. Pentru anul 2026, compania are aprobat un program CAPEX în valoare de 1,48 miliarde lei, cel mai amplu din istoria sa.





Valoarea finală raportată către ANRE include investițiile realizate în cadrul programului aferent anului 2025, investițiile reportate din anul precedent și lucrările puse în funcțiune în perioada de recuperare, până la 30 iunie 2026, conform metodologiei de reglementare aplicabile. Valoarea de 924 milioane lei cuprinde: 844 milioane lei reprezentând lucrări realizate în cadrul programului de investiții aferent anului 2025 (inclusiv lucrări suplimentare), 34 milioane lei reprezentând investiții reportate din 2024 și 46 milioane lei reprezentând lucrări puse în funcțiune în perioada de recuperare.









În ultimii patru ani, DEER și-a crescut constant ritmul investițional, cu următoarele realizări: 558 milioane lei în 2022, 777 milioane lei în 2023, 810 milioane lei în 2024 și 878 milioane lei în 2025.





”În ultimii ani 4 ani, de la preluarea mandatului, alături de echipa de management, am demonstrat că putem crește constant ritmul investițiilor și capacitatea de execuție. Rezultatul programului din 2025 confirmă această direcție și ne oferă baza pentru cel mai amplu program investițional din istoria companiei, pe care îl implementăm în 2026. Investim pentru a oferi utilizatorilor o rețea mai sigură, mai performantă și pregătită pentru provocările tranziției energetice”, a precizat doamna Mihaela Rodica Suciu, Director General DEER.









Investițiile realizate în ultimii ani se reflectă deja în îmbunătățirea indicatorilor de performanță, publicați de ANRE. În zona Transilvania Sud, frecvența medie a întreruperilor neplanificate în mediul rural a scăzut de la 2,62 întreruperi/an în 2021 la 1,89 întreruperi/an în 2024. În Transilvania Nord, durata medie a întreruperilor neplanificate în mediul rural s-a redus de la 217,86 minute/an la 126,44 minute/an, iar compania înregistrează cele mai bune rezultate la nivel național privind durata întreruperilor accidentale în rețeaua urbană din această zonă, respectiv 36,42 minute/an în anul 2024.





Programul CAPEX pentru 2026, în valoare de 1,48 miliarde lei, este susținut din surse proprii, finanțări atrase și fonduri europene nerambursabile. Grupul Electrica beneficiază de un împrumut de 200 milioane euro de la Banca Europeană de Investiții, de o emisiune de obligațiuni verzi de 500 milioane euro și de un credit sindicalizat de 3,1 miliarde lei, urmând să analizeze o nouă emisiune de obligațiuni în perioada 2026–2027. În paralel, DEER a atras peste 2,1 miliarde lei din Fondul pentru Modernizare, valoarea totală a proiectelor apropiindu-se de 3,2 miliarde lei.





Prioritățile investiționale includ construirea unui noi stații electrice in județul Cluj, modernizarea stațiilor și rețelelor din Buzău, Galați, Târgoviște, Oradea și Sibiu, înlocuirea a peste 600 de transformatoare în zonele cu densitate ridicată de prosumatori, implementarea a 1,1 milioane de contoare inteligente, dezvoltarea unei platforme Virtual Power Plant, automatizarea rețelelor și digitalizarea proceselor operaționale, inclusiv prin mentenanță predictivă și soluții avansate de securitate cibernetică.









„Investițiile pe care le realizăm urmăresc transformarea rețelei de distribuție într-o infrastructură inteligentă, flexibilă și rezilientă, capabilă să integreze volume tot mai mari de energie din surse regenerabile și să răspundă cerințelor tot mai complexe ale utilizatorilor. Acesta este fundamentul dezvoltării sistemului energetic al viitorului”, a declarat Directorul General DEER.





Potrivit Planului de Dezvoltare a Rețelei Electrice de Distribuție aprobat de ANRE pentru perioada 2026–2035, DEER are prevăzute investiții de aproximativ 1 miliard de euro pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de distribuție. Prin acest program investițional, compania își consolidează poziția de unul dintre cei mai importanți investitori în infrastructura energetică din România și contribuie la dezvoltarea unei