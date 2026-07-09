În perioada 10–12 iulie, centrul istoric al municipiului va deveni gazda unuia dintre cele mai iubite festivaluri ale verii. Muzică live, artiști internaționali, acrobați și peste 100 de spectacole îi așteaptă pe sătmăreni și pe turiști la o nouă ediție a StreetMusic Festival.

Mai este doar o săptămână până când străzile din centrul municipiului Satu Mare vor prinde din nou viață sub ritmurile muzicii, culoarea spectacolelor stradale și energia artiștilor veniți din toate colțurile lumii. StreetMusic Festival revine în perioada 10–12 iulie, confirmându-și statutul de unul dintre cele mai importante și apreciate evenimente culturale organizate în oraș.

Timp de trei zile, centrul istoric va fi transformat într-o imensă scenă în aer liber, unde publicul va putea descoperi spectacole care îmbină muzica, teatrul stradal, circul contemporan și divertismentul de cea mai bună calitate.

Peste 100 de spectacole și artiști din 14 țări

Ediția din acest an aduce la Satu Mare 20 de artiști din 14 țări, care vor susține peste 100 de reprezentații în cele șapte spații dedicate festivalului, amenajate în centrul istoric și pe Pasajul Corneliu Coposu.

Publicul va avea ocazia să urmărească muzicieni, acrobați, jongleri cu foc și artiști stradali veniți din Argentina, Olanda, Honduras, Italia, Portugalia, Franța, Regatul Unit, Ungaria, Peru, Uruguay, Slovacia, Estonia, Canada și Germania, fiecare aducând pe scena festivalului propriul stil artistic și propria cultură.

Un festival devenit simbolul verii sătmărene

De-a lungul anilor, StreetMusic Festival și-a construit o reputație solidă, devenind unul dintre cele mai iubite evenimente ale verii în Satu Mare. Numărul tot mai mare de spectatori și aprecierea de care se bucură pe plan internațional demonstrează succesul unui concept care promovează arta în spațiul public și transformă orașul într-un loc al întâlnirii dintre culturi.

Festivalul atrage anual mii de participanți, inclusiv turiști din alte județe și din străinătate, contribuind la promovarea municipiului Satu Mare ca destinație culturală.

Organizatorii îi invită pe sătmăreni la trei zile de spectacol

Organizatorii îi îndeamnă pe cei interesați să urmărească paginile oficiale StreetMusic Festival de pe Facebook și Instagram, unde vor fi publicate programul complet, informații despre artiști și imagini din culisele evenimentului.

StreetMusic Festival este organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Asociația Culturală pentru Tinerii din Satu Mare. Evenimentul beneficiază de sprijinul sponsorului principal DRÄXLMAIER Satu Mare, alături de Kreativ, Edmeea Trans, GeneSYS, Transpink, Yard, Oxygen, 711, AM/PM și Alpin Recycling.

În doar câteva zile, centrul orașului va redeveni locul în care muzica, arta și creativitatea vor aduce împreună mii de oameni, într-o atmosferă care a făcut din StreetMusic unul dintre cele mai iubite festivaluri ale Sătmarului.