Cum contribuie o universitate la dezvoltarea unui oraș? Această întrebare a reunit la Arad reprezentanți ai mediului academic, ai administrației publice, ai mediului diplomatic din România și Italia, cât și publicul arădean în cadrul celei de-a II-a ediții a Conferinței Internaționale „Universitatea și Cetatea”, dedicată memoriei profesorului Aurel Ardelean, rectorul fondator al Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a cărui viziune asupra rolului universității în dezvoltarea comunității a inspirat tema ediției din acest an.

Evenimentul, care face parte din proiectul mai larg denumit ArtCare, s-a desfășurat în Sala Ferdinand a Primăriei Municipiului Arad și a fost organizat de Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad, în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și Centrul Italian de Cultură Arad, reunind specialiști din România și Italia într-un dialog despre bune practici europene privind colaborarea dintre universități și comunitățile pe care acestea le deservesc.

Conferința a fost deschisă de rectorul UVVG, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, care a subliniat importanța schimbului de experiență și a cooperării internaționale în consolidarea rolului universităților ca actori ai dezvoltării comunităților.

În mesajele de deschidere, primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a evidențiat contribuția universității la dezvoltarea și vizibilitatea orașului, iar Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a evocat personalitatea profesorului Aurel Ardelean și a vorbit despre educație ca investiție în oameni și în viitorul cetății. Mesaje de salut au fost adresate și de Roberto Sperandio, consul onorific al Italiei la Arad, și de Patrizia Messina, profesor universitar la Universitatea din Padova, care a evidențiat rolul universității în definirea identității unei comunități și în stimularea participării și dezvoltării acesteia.

Invitații internaționali au prezentat exemple de bune practici privind relația dintre universitate și comunitate. Alessandro Bove, de la Universitatea din Padova, a abordat contribuția universităților la regenerarea urbană, Anna Marotta, de la Politecnico di Torino, a evidențiat rolul patrimoniului cultural și al cooperării instituționale în dezvoltarea comunităților, iar Fabio Poles, director al Fundației UniSMART – Universitatea din Padova, a prezentat modele de colaborare între universitate, administrație și mediul socio-economic, cu impact asupra internaționalizării și dezvoltării orașelor.

În încheiere, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, a mulțumit invitaților și participanților pentru contribuția la această dezbatere, apreciind valoarea modelelor prezentate de Universitatea din Padova, Politecnico di Torino și Fundația UniSMART. Totodată, a adresat mulțumiri Primăriei Municipiului Arad și Centrului Municipal de Cultură Arad pentru organizarea evenimentului și pentru parteneriatul care face posibil un dialog academic de asemenea anvergură.

„Universitatea este un factor esențial în dezvoltarea unui oraș. Experiențele prezentate astăzi ne confirmă că educația, colaborarea și deschiderea internațională contribuie la construirea unor comunități mai puternice și reprezintă repere valoroase pentru dezvoltarea universității și a orașului nostru”, a concluzionat rectorul UVVG.



