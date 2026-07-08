Pacienții care se confruntă cu afecțiuni ale rinichilor sau ale aparatului urinar pot beneficia, de acum, de consultații de specialitate în cadrul Clinicii Dr. Coica. Echipa medicală a fost completată de medicul specialist în nefrologie, Dr. Pop Adina Silvana.

Clinica Dr. Coica din Satu Mare își consolidează serviciile medicale prin cooptarea unui nou specialist. Începând din această perioadă, Dr. Pop Adina Silvana, medic specialist în nefrologie, oferă consultații dedicate pacienților care au nevoie de evaluare și tratament pentru afecțiunile renale.

Reprezentanții clinicii transmit că noul medic vine în echipă cu profesionalism, empatie și dedicare, având ca obiectiv acordarea unor servicii medicale de înaltă calitate și sprijinirea pacienților în gestionarea afecțiunilor specifice.

Consultații pentru afecțiuni renale și hipertensiune de cauză renală

În cadrul cabinetului de nefrologie sunt evaluate și monitorizate persoane care se confruntă cu boli ale rinichilor, hipertensiune arterială de cauză renală și alte afecțiuni ale aparatului urinar.

Consultațiile se desfășoară la sediul Clinicii Dr. Coica, situat pe strada Lucian Blaga nr. 66, în municipiul Satu Mare.

Programările sunt deschise

Pacienții se pot programa la consultații prin intermediul recepției, la numărul de telefon 0732.116.842, sau direct la 0740.475.773.

Un avantaj important pentru pacienți este faptul că Clinica Dr. Coica se află în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Satu Mare (CJAS), ceea ce permite accesarea consultațiilor în condițiile prevăzute de sistemul public de asigurări de sănătate.



