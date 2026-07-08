Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare recrutează candidați pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București. Tinerii care își doresc o carieră în structurile Poliției Române au la dispoziție sute de locuri și mai multe programe de studii universitare.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a dat startul campaniei de recrutare și selecție a candidaților pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, sesiunea 2026. Oferta educațională cuprinde programe de studii universitare de licență, atât la învățământ cu frecvență, cât și la învățământ cu frecvență redusă, adresate viitorilor ofițeri și agenților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Peste 270 de locuri disponibile

Pentru sesiunea de admitere din acest an sunt disponibile 277 de locuri, repartizate astfel:

145 de locuri la programul de studii universitare de licență „Ordine și siguranță publică” , dintre care 7 locuri sunt rezervate candidaților de etnie romă, 5 locuri candidaților de etnie maghiară și 3 locuri altor minorități naționale ;

la programul de studii universitare de licență , dintre care ; 95 de locuri la programul de studii universitare de licență „Drept” ;

la programul de studii universitare de licență ; 37 de locuri la programul „Ordine și siguranță publică”, învățământ cu frecvență redusă, destinate agenților de poliție.

Înscrierile se fac exclusiv online

Candidații își pot depune cererile de înscriere în perioada 6–24 iulie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Documentele se transmit exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@sm.politiaromana.ro, după completarea și semnarea cererii de înscriere prevăzute în anunțul oficial publicat pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, în secțiunea Carieră – Admitere.

După înregistrarea solicitării, fiecare candidat va primi, în următoarea zi lucrătoare, un mesaj de confirmare prin care îi vor fi comunicate centrul zonal la care este arondat și codul unic de identificare atribuit pentru întregul proces de admitere.

Unde pot obține candidații informații suplimentare

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare precizează că toate informațiile privind condițiile de participare, documentele necesare și constituirea dosarului de recrutare pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane al instituției.

Cei interesați pot solicita detalii telefonic, la numărul 0261.807.777, interior 20667 sau 20668, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–15:00.

Totodată, informațiile complete privind admiterea sunt disponibile pe site-urile oficiale ale Academiei de Poliție și ale Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Pentru tinerii care își doresc o profesie bazată pe responsabilitate, integritate și spirit civic, admiterea din acest an reprezintă oportunitatea de a face primul pas către o carieră de ofițer în cadrul Poliției Române.