Emoțiile absolvenților de gimnaziu au luat sfârșit. Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, după soluționarea contestațiilor, arată o ușoară creștere a ratei de promovare în județul Satu Mare, unde peste 74% dintre candidați au obținut medii de cel puțin 5.

Ministerul Educației a publicat marți, 8 iulie 2026, rezultatele finale ale Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, după soluționarea contestațiilor. În județul Satu Mare, bilanțul final confirmă o evoluție ușor pozitivă față de rezultatele inițiale, procentul elevilor care au promovat examenul crescând după reevaluarea lucrărilor.

Peste 2.300 de elevi au susținut toate probele

În sesiunea din acest an, în județul Satu Mare s-au înscris 2.516 absolvenți de gimnaziu, iar 2.366 dintre aceștia au participat la toate probele examenului.

După soluționarea contestațiilor, 1.755 de elevi au obținut medii mai mari sau egale cu 5, ceea ce reprezintă un procent de 74,18%. Înainte de contestații, numărul elevilor promovați era de 1.754, iar rata de promovare se situa la 74,14%, ceea ce înseamnă că reevaluarea lucrărilor a adus o creștere, chiar dacă una modestă.

Limba română, disciplina cu cele mai multe note de trecere

La proba de Limba și literatura română, 1.771 de elevi, reprezentând 74,32% dintre candidați, au obținut note de cel puțin 5. De asemenea, patru elevi au reușit performanța de a obține nota maximă, 10.

La Matematică, 1.607 elevi, adică 67,81%, au fost notați cu minimum 5, această disciplină rămânând cea care a ridicat cele mai multe provocări pentru candidați.

Rezultate foarte bune la limba maternă

La proba de Limba și literatura maternă, rezultatele au fost cele mai bune dintre toate disciplinele evaluate. 610 elevi, reprezentând 84,60%, au obținut note de cel puțin 5, iar doi candidați au fost recompensați cu nota 10.

Rezultatele au fost publicate anonim

Ca și în anii precedenți, rezultatele au fost afișate și publicate utilizând codurile unice atribuite fiecărui candidat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).

Publicarea rezultatelor finale încheie oficial sesiunea 2026 a Evaluării Naționale și deschide următoarea etapă importantă pentru absolvenții clasei a VIII-a: admiterea la liceu, proces care va stabili parcursul educațional al fiecărui elev în următorii patru ani.