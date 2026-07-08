Partidul Social Democrat (PSD) susține că a strâns o susținere semnificativă în Parlament privind învestirea unui nou executiv, bazându-se deja pe un bloc de peste 200 de voturi.

PSD susține că a strâns peste 200 de voturi în Parlament pentru un nou guvern proeuropean, respingând ferm colaborarea cu USR și cerând excluderea lui Ilie Bolojan din orice formulă de coaliție cu PNL.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat într-un interviu pentru Cotidianul că există o speranță reală privind construcția unei noi coaliții proeuropene în jurul partidului.

Potrivit calculelor social-democraților, actuala coaliție PNL-USR-UDMR se mai bazează pe numai 150-160 de voturi, în timp ce PSD a atras alături de el grupul minorităților naționale și parlamentari nemulțumiți de conducerea lui Ilie Bolojan.

Pentru a obține cele 233 de voturi necesare învestirii unui guvern cu puteri depline sau unuia minoritar, PSD mizează pe atragerea UDMR, afirmând că împarte viziuni comune importante cu partidul minorității maghiare.

În eforturile de formare a noii majorități, conducerea PSD a trasat direcții clare cu privire la partenerii pe care îi acceptă.