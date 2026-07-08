Locuitorii municipiului Satu Mare sunt invitați să predea aparatele electrice și electronice uzate în cadrul unei noi campanii de colectare gratuită. Ridicarea deșeurilor se face direct de la domiciliu, pe bază de programare.

Primăria Municipiului Satu Mare organizează vineri, 10 iulie 2026, o nouă campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), oferind cetățenilor posibilitatea de a scăpa în mod gratuit și responsabil de aparatele electrice pe care nu le mai folosesc.

Acțiunea este realizată prin operatorul autorizat The Green Project, cu susținerea OIREP Eco Positive, și are ca scop încurajarea reciclării și protejarea mediului înconjurător.

Programarea este simplă și gratuită

Persoanele care doresc să predea aparate electrice uzate trebuie doar să solicite ridicarea acestora de la domiciliu.

Programările se pot face telefonic la numerele 0744.781.781 sau 0800.444.800, de luni până vineri, între orele 09:00 și 17:00.

Alternativ, solicitarea poate fi transmisă în orice moment al zilei prin completarea formularului online disponibil pe platforma The Green Project.

După înregistrarea cererii, o echipă specializată se va deplasa la adresa indicată pentru a prelua gratuit echipamentele destinate reciclării.

De ce este importantă reciclarea aparatelor electrice

Aparatele electrice și electronice conțin materiale care pot fi recuperate și reutilizate, dar și componente care pot deveni periculoase pentru mediu dacă sunt abandonate sau eliminate necorespunzător.

Prin participarea la această campanie, cetățenii contribuie la reducerea poluării, la economisirea resurselor naturale și la valorificarea responsabilă a deșeurilor electrice.

Primăria Municipiului Satu Mare îi încurajează pe toți locuitorii să profite de această oportunitate și să aleagă reciclarea, un gest simplu care aduce beneficii importante pentru comunitate și pentru mediul înconjurător.