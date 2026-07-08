Polițiștii au desfășurat ample acțiuni pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere. În doar o singură zi au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale, iar 16 conducători auto au rămas fără dreptul de a conduce.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au intensificat controalele pe drumurile din județ în data de 7 iulie, desfășurând acțiuni care au vizat atât menținerea ordinii și siguranței publice, cât și supravegherea și fluidizarea traficului rutier.

Acțiunile au avut ca obiectiv prevenirea accidentelor de circulație, identificarea conducătorilor auto care încalcă regulile de circulație și descurajarea comportamentelor ce pot pune în pericol siguranța participanților la trafic.

Peste 200 de amenzi într-o singură zi

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 80.000 de lei.

Abaterile constatate au vizat încălcări ale legislației rutiere și ale normelor privind ordinea și siguranța publică, oamenii legii intervenind în toate situațiile în care au fost identificate nereguli.

16 șoferi au rămas fără permis

Pe lângă sancțiunile contravenționale, polițiștii au dispus și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce în cazul a 16 conducători auto, după ce aceștia au săvârșit abateri care impun retragerea temporară a permisului de conducere.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice și responsabilizarea participanților la trafic, pentru reducerea riscului producerii accidentelor rutiere.