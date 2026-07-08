Pasionații de fotbal sunt invitați sâmbătă, 11 iulie 2026, la cea de-a doua ediție a Memorialului de Fotbal „Baciu Poli”, competiție organizată în memoria unui om iubit și respectat de comunitatea din Mădăras.

Evenimentul va avea loc pe terenul de fotbal din localitate și va reuni 16 echipe de minifotbal, într-o zi dedicată sportului, fair-play-ului și prieteniei.

Turneul se va desfășura în format 5+1, iar organizatorii au amenajat două terenuri de joc pe cele două jumătăți ale terenului principal, astfel încât mai multe meciuri să se dispute simultan.

Participanții și spectatorii sunt așteptați să ia parte la o competiție în care spiritul sportiv și respectul pentru memoria celui în cinstea căruia este organizat memorialul vor fi în prim-plan.

Organizatorii îi invită pe toți iubitorii fotbalului să fie prezenți la Mădăras pentru a susține echipele participante și pentru a se bucura de o zi dedicată sportului și comunității.