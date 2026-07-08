Deputatul PSD Mircea Govor susține că o parte din fondurile publice administrate de primării conduse de liberali au ajuns către persoane și firme apropiate deputatului PNL Adrian Cozma. Într-o conferință de presă, liderul social-democrat a prezentat documente și cifre despre contracte de publicitate și consultanță juridică și a anunțat că va deschide mai multe procese în instanță.

Conferința de presă susținută miercuri de deputatul PSD Satu Mare, Mircea Govor, s-a transformat într-un atac frontal la adresa deputatului PNL Adrian Cozma și a persoanelor pe care social-democratul le consideră apropiate acestuia. Mircea Govor a vorbit despre contracte finanțate din bani publici, despre presupuse conflicte de interese și despre ceea ce a descris drept o rețea de favorizare politică.

Contracte cu primării PNL, în centrul acuzațiilor

Mircea Govor a susținut că site-ul Sătmărenii.ro, administrat în prezent de societatea Media Makers IV SRL, administrată de Vlad Pop, ar fi beneficiat de contracte consistente de promovare încheiate cu mai multe primării conduse de primari liberali.

Potrivit datelor prezentate de deputatul PSD, printre contractele invocate se numără:

28.000 de lei de la Primăria Săuca;

22.000 de lei de la Primăria Pișcolt;

15.000 de lei și 3.500 de lei de la Primăria Păulești;

6.000 de lei de la Primăria Odoreu, la care s-ar adăuga și alte contracte de valori mai mici.

Govor a afirmat că, în opinia sa, nivelul acestor contracte este neobișnuit în raport cu serviciile oferite și cu piața media din județ.

Deputatul PSD a mai declarat că firma care administra anterior platforma ar fi înregistrat, în 2024, un profit de aproximativ 384.000 de lei, perioadă în care, potrivit afirmațiilor sale, proprietar în acte era ValI Mada.

Întrebări privind beneficiarul real

În cadrul conferinței, Mircea Govor a ridicat și problema beneficiarului real al societăților care au administrat site-ul.

Acesta a afirmat că, în mediul politic și jurnalistic sătmărean, circulă informații potrivit cărora Adrian Cozma ar fi beneficiarul real al publicației, deși nu figurează oficial în acte. Mircea Govor a declarat că este curios dacă firmele respective au depus declarațiile privind beneficiarul real și ce informații au fost înscrise în documentele oficiale.

Contractele avocatei Elena Murg, un alt subiect sensibil

Un alt capitol al conferinței a vizat contractele de consultanță juridică despre care Mircea Govor susține că au fost încheiate între mai multe administrații locale conduse de primari PNL și avocatul Elena Murg.

Potrivit declarațiilor deputatului PSD, Primăria Socond ar achita de aproximativ doi ani câte 2.000 de lei lunar pentru servicii juridice. Govor a mai enumerat și alte contracte despre care afirmă că sunt în derulare:

Certeze – 5.000 lei/lună;

Santău – 4.000 lei/lună;

Bârsău – 4.000 lei/lună;

Călinești-Oaș – 10.000 lei/lună.

Deputatul PSD a declarat că numărul ridicat al acestor contracte ridică semne de întrebare în condițiile în care Baroul Satu Mare numără aproximativ 150-160 de avocați.

Acuzații privind solicitările trimise primăriilor PSD

Mircea Govor a susținut că Adrian Cozma ar fi transmis adrese către primăriile conduse de primari PSD prin care solicita informații despre contractele încheiate cu trustul media Nord Vest TV și Gazeta de Nord Vest.

În replică, liderul PSD afirmă că aceeași transparență ar trebui aplicată și contractelor încheiate de primăriile liberale cu publicațiile și persoanele pe care le consideră apropiate deputatului PNL.

Zece procese anunțate

Conferința s-a încheiat cu un nou avertisment lansat de Mircea Govor. Acesta a declarat că îl va acționa în instanță pe Vlad Pop, patronul în acte la Sătmărenii.ro, și a anunțat că intenționează să deschidă nu mai puțin de zece procese, susținând că își va apăra imaginea și va solicita instanțelor să stabilească adevărul.

Totodată, deputatul PSD a afirmat că divulgarea unor informații privind situația unor firme de către autoritățile fiscale ar reprezenta, în opinia sa, o încălcare a legii, aspect pe care spune că îl va analiza inclusiv din punct de vedere juridic.

Rămâne ca afirmațiile prezentate în conferința de presă să fie lămurite, acolo unde este cazul, de instituțiile competente sau în cadrul eventualelor proceduri judiciare.