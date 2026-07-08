Timp de două zile, zidurile Cetății Ardud vor prinde viață prin cavaleri, domnițe, spectacole de foc, concerte, videomapping și reconstituiri medievale, toate reunite sub tema provocatoare „Captivi Saeculi” – o invitație la reflecție asupra timpului și a condiției omului modern.

Unul dintre cele mai importante festivaluri medievale din nord-vestul României revine în forță. În perioada 18–19 iulie 2026, Cetatea Ardud va găzdui cea de-a XV-a ediție a MedievArtFest Ardud, eveniment care, de-a lungul anilor, a devenit un reper pe harta manifestărilor culturale dedicate patrimoniului medieval.

Organizat de Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Primăria Orașului Ardud și Consiliul Local Ardud, festivalul promite o experiență artistică de excepție, în care istoria, cultura și tehnologia contemporană se întâlnesc într-un decor autentic.

„Captivi Saeculi” – tema care provoacă publicul să privească dincolo de Evul Mediu

Ediția aniversară din acest an poartă titlul „Captivi Saeculi” – captivii veacului –, un concept care depășește granițele reconstituirii istorice și propune o reflecție asupra existenței umane.

Pornind de la ideea că fiecare epocă își are propriile constrângeri, organizatorii invită publicul să descopere asemănările dintre omul medieval și cel contemporan. Dacă în Evul Mediu oamenii erau limitați de structurile sociale, religioase sau politice, omul secolului XXI este prins într-o cursă permanentă cu timpul, tehnologia și ritmul alert al vieții cotidiene.





Astfel, adevărata captivitate nu mai este reprezentată de zidurile unei cetăți, ci de presiunea continuă a unui timp care pare să nu fie niciodată suficient. În decorul impresionant al Cetății Ardud, această idee va fi transpusă într-un spectacol artistic complex, în care trecutul și prezentul vor dialoga într-o manieră spectaculoasă.

Cavaleri, domnițe și artiști din România și din străinătate

Atmosfera medievală va fi recreată de numeroase ordine cavalerești, trupe de reenactment și artiști invitați din țară și din afara granițelor.

Printre participanții confirmați se numără Ordinul Solomonarilor din Suceava, Zânele Silvane din Zalău, Ordinul Cavalerilor din Carpați, Cimpoierii din Transilvania, formația Deep6, Arcașele Cetății Ardud, Cnejii de Maramureș, Scutierii de Mühlbach, Peregrinii, Haiducii din Mlăștină din Ungaria, Chronicon Ardud, Domnițele Cetății Sebeș, Lăncierii Cetății Ardud, Fiare din Beci și Statui Vivante.

Prezența acestora promite să transforme cetatea într-un veritabil oraș medieval, plin de culoare, muzică, demonstrații de luptă și personaje desprinse din cronici.

Un program spectaculos pentru întreaga familie

Organizatorii pregătesc un program variat, conceput pentru toate categoriile de public. Vizitatorii vor putea urmări spectacole de videomapping, reprezentații cu statui vivante, dansuri medievale, concerte de muzică medievală și reinterpretări moderne, demonstrații de luptă, expoziții de arme și replici istorice, ateliere interactive și activități dedicate copiilor.

Nu vor lipsi spectacolele de foc și teatrul pirotehnic, animația medievală, taverna cu preparate pentru toate gusturile și numeroase alte surprize care vor transforma cele două zile într-o adevărată călătorie în timp.

Mai mult decât un festival medieval

MedievArtFest Ardud își propune și în acest an să depășească statutul unui simplu festival de reconstituire istorică. Evenimentul devine un spațiu al dialogului dintre patrimoniu, artă și idei, unde fiecare spectator este invitat să redescopere trecutul prin mijloace artistice contemporane și să reflecteze asupra propriei relații cu timpul.

Programul complet al ediției a XV-a va fi anunțat în perioada următoare pe canalele oficiale ale festivalului, însă un lucru este deja cert: în 18 și 19 iulie, Cetatea Ardud va redeveni locul în care istoria prinde viață, iar trecutul și prezentul se întâlnesc într-un spectacol memorabil.



