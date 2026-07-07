Dialogul direct cu locuitorii municipiului rămâne o prioritate pentru administrația locală. Cei care s-au înscris în audiență au primit sprijin și îndrumare pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă.

O nouă sesiune de audiențe a avut loc astăzi la Primăria Municipiului Satu Mare, fiind susținută de viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș. Întâlnirea a oferit cetățenilor oportunitatea de a-și prezenta direct problemele și solicitările, în vederea identificării unor soluții concrete.

Potrivit administrației locale, persoanele înscrise în audiență au beneficiat de sprijin, îndrumare și informații privind demersurile necesare pentru soluționarea situațiilor semnalate.

„Fiecare audiență înseamnă oameni, probleme reale și soluții concrete”

Viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș a subliniat importanța dialogului direct dintre administrație și cetățeni, considerând că doar prin comunicare pot fi înțelese cu adevărat nevoile comunității.

„Fiecare audiență înseamnă oameni, probleme reale și soluții concrete. Astăzi am fost din nou alături de sătmărenii care s-au înscris în audiență. Am ascultat cu atenție fiecare situație prezentată și am oferit sprijin, îndrumare și soluții pentru problemele semnalate”, a transmis viceprimarul.

Aceasta a evidențiat că întâlnirile directe cu cetățenii reprezintă un instrument important pentru o administrație eficientă și apropiată de comunitate.

Dialogul cu cetățenii, o prioritate

Cristina Tămășan-Ilieș consideră că implicarea oamenilor în viața comunității este esențială pentru dezvoltarea municipiului.

„Dialogul direct cu cetățenii este esențial. Doar ascultând oamenii putem înțelege nevoile comunității și putem lua deciziile potrivite pentru municipiul nostru”, a afirmat viceprimarul.

Satu Mare CITY Portal – acces rapid la serviciile Primăriei

Reprezentanții Primăriei reamintesc că sătmărenii pot comunica rapid cu administrația locală prin intermediul Satu Mare CITY Portal, platforma online dedicată sesizărilor, solicitărilor și accesării serviciilor oferite de municipalitate.

Prin intermediul portalului, cetățenii pot transmite sesizări, urmări stadiul solicitărilor și beneficia de o comunicare mai eficientă cu instituția.

În încheiere, viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș a transmis că va continua să fie un partener deschis pentru comunitate.

„Prin dialog, implicare și colaborare, Primăria Municipiului Satu Mare rămâne aproape de cetățeni, iar eu voi continua să fiu un partener deschis și implicat în găsirea soluțiilor pentru comunitate și pentru fiecare sătmărean”, a declarat aceasta.







