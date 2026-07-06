Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare a avut un nou sfârșit de săptămână extrem de solicitant, medicii și asistenții acordând îngrijiri pentru sute de persoane.

Activitatea din cadrul Unității de Primiri Urgențe (UPU) Satu Mare a fost una intensă în weekendul 3–6 iulie 2026. Potrivit statisticilor oficiale, în intervalul cuprins între vineri, ora 07:00, și luni, ora 07:00, la UPU s-au prezentat 576 de pacienți, care au avut nevoie de evaluare și îngrijiri medicale.

Peste o sută de cazuri critice

Din totalul prezentărilor, 119 pacienți au fost încadrați la categoria cazurilor critice, necesitând intervenții medicale rapide, iar 363 de persoane au reprezentat urgențe medicale. Totodată, 94 de pacienți au fost clasificați ca fiind cazuri non-urgente.

Aceste cifre reflectă presiunea constantă asupra personalului medical, care a gestionat, pe parcursul întregului weekend, un număr mare de solicitări.

126 de pacienți au fost internați

În urma investigațiilor și evaluărilor efectuate de medicii din cadrul Unității de Primiri Urgențe, 126 de pacienți au necesitat internare în secțiile Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, pentru continuarea investigațiilor și administrarea tratamentului de specialitate.

Statisticile demonstrează încă o dată rolul esențial al echipelor medicale din UPU, care asigură permanent asistență pentru toate categoriile de urgențe, indiferent de gradul de complexitate al cazurilor.