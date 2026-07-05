



Un tânăr în vârstă de 20 de ani, urmărit de autoritățile judiciare din Italia, a fost depistat în noaptea de duminică de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, în timpul unei misiuni de patrulare desfășurate în municipiul Satu Mare.

Potrivit reprezentanților Jandarmeriei, în jurul orei 02:30, în zona centrală a orașului, tânărul și-a schimbat brusc direcția de deplasare la vederea autospecialei de jandarmi, gest care a atras atenția echipajului.

După legitimare și verificările efectuate în bazele de date, jandarmii au constatat că pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare de către autoritățile judiciare din Italia, într-o cauză privind săvârșirea unor infracțiuni contra persoanei.

Jandarmii au procedat la conducerea tânărului la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, unde au întocmit documentele necesare.

Ulterior, persoana și actele aferente au fost predate polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, care continuă procedurile legale în vederea punerii în executare a mandatului european de arestare.