Minoră de 17 ani din Hodod, căutată de polițiști după ce a plecat de acasă

Locale 04.07.2026 19:52
Minoră de 17 ani din Hodod, căutată de polițiști după ce a plecat de acasă

La data de 4 iulie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la faptul că, la data de 4 iulie a.c., în jurul orei 01:00, minora LAKATOS BRIGITTA, în vârstă de 17 ani, a plecat voluntar de la domiciliul său din localitatea Hodod și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: 1,60 m înălțime, aproximativ 50 kg, ochi căprui, păr lung și negru.

La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu o rochie de culoare roz, cu flori.

_Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție._
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