



La data de 4 iulie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la faptul că, la data de 4 iulie a.c., în jurul orei 01:00, minora LAKATOS BRIGITTA, în vârstă de 17 ani, a plecat voluntar de la domiciliul său din localitatea Hodod și nu a mai revenit până în prezent.





Semnalmente: 1,60 m înălțime, aproximativ 50 kg, ochi căprui, păr lung și negru.





La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu o rochie de culoare roz, cu flori.





_Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție._