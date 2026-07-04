



A mai rămas doar o săptămână până când centrul municipiului Satu Mare va fi din nou cuprins de muzică, artă stradală, spectacole impresionante și atmosfera inconfundabilă a festivalului StreetMusic. În perioada 10–12 iulie, StreetMusic Festival revine cu o nouă ediție, consolidându-și statutul de unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale orașului. Timp de trei zile, centrul istoric se va transforma într-o imensă scenă în aer liber.



StreetMusic Festival, ca și în anii trecuți, aduce pe străzile orașului muzică live, artiști stradali din întreaga lume, acrobați, jongleri cu foc și spectacole care îmbină arta, creativitatea și divertismentul. Cele șapte spații dedicate festivalului, amenajate în centrul istoric și pe Pasajul Corneliu Coposu, vor găzdui concerte, reprezentații stradale și momente artistice spectaculoase.



Ediția din acest an reunește 20 de artiști din 14 țări, care vor susține peste 100 de spectacole. StreetMusic Festival îi invită pe vizitatori într-o adevărată călătorie culturală. Artiștii vin din Argentina, Olanda, Honduras, Italia, Portugalia, Franța, Regatul Unit, Ungaria, Peru, Uruguay, Slovacia, Estonia, Canada și Germania.



Succesul și popularitatea festivalului au fost dovedite de-a lungul anilor atât prin numărul tot mai mare de vizitatori, cât și prin aprecierea de care se bucură la nivel internațional. StreetMusic Festival a devenit unul dintre cele mai îndrăgite evenimente ale verii pentru sătmăreni și atrage, de la an la an, tot mai mulți turiști din alte regiuni ale țării și din străinătate. Diversitatea muzicală și artistică, spectacolele de înaltă calitate și atmosfera unică transformă festivalul într-o experiență de neratat.



Pentru cele mai noi informații, noutăți despre program și artiști, precum și pentru conținut exclusiv din culisele festivalului, urmăriți paginile oficiale StreetMusic Festival de pe Facebook și Instagram.



Organizatori și finanțatori: Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Asociația Culturală pentru Tinerii din Satu Mare.

Sponsor principal: DRÄXLMAIER Satu Mare. Sponsorii scenelor: Kreativ, Edmeea Trans, GeneSYS, Transpink și Yard. Parteneri: Oxygen, 711, AM/PM și Alpin Recycling.