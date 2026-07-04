



Lumea culturală din Satu Mare este în doliu după trecerea la cele veșnice a lui Gyüre Lajos, fost director al Casei de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare, care s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani, în urma unei scurte suferințe.

De-a lungul activității sale, Gyüre Lajos a avut un rol important în dezvoltarea vieții culturale din municipiu, coordonând numeroase evenimente și proiecte dedicate comunității. Sub conducerea sa, Casa de Cultură a Sindicatelor a devenit un important centru al manifestărilor artistice și culturale din județ.

Împreună cu Fábián Elemér, a inițiat înființarea Ansamblului Folcloric al Naționalităților din Satu Mare, formație care a reprezentat cu succes diversitatea culturală a regiunii atât în țară, cât și peste hotare.

Cunoscut și pentru activitatea sa ca arbitru de fotbal, Gyüre Lajos vorbea deschis despre experiențele trăite în perioada regimului comunist și despre provocările acelei epoci, remarcându-se prin optimism, sinceritate și capacitatea de a găsi soluții chiar și în cele mai dificile situații.

Chiar și după pensionare a rămas apropiat de viața culturală a județului. Cu doar câteva săptămâni în urmă, a susținut o conferință în cadrul unui eveniment organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, dedicată istoriei Casei de Cultură a Sindicatelor – instituție de a cărei dezvoltare și funcționare și-a legat o mare parte din viață.

Prin dispariția sa, Satu Mare pierde un om de cultură apreciat, un promotor al valorilor comunității și o personalitate care și-a pus amprenta asupra vieții culturale locale.

Familia va anunța, în cursul zilei, detaliile privind priveghiul și ceremonia de înmormântare.