



Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au lansat, la nivelul județului, Campania Națională de prevenire a bullyingului și cyberbullyingului, intitulată „Când martorul vorbește, bullyingul tace! Semnalează! Vorbește! Oprește bullyingul!”.

Debutul campaniei a avut loc în cadrul Taberei Creștine de la Schitul Luna Șes, din Negrești-Oaș, unde polițiștii au desfășurat prima activitate preventiv-educativă, la care au participat numeroși copii și tineri.

Scopul campaniei este creșterea gradului de conștientizare cu privire la fenomenul bullyingului și cyberbullyingului, recunoașterea formelor de manifestare, înțelegerea rolului agresorilor și al martorilor, precum și promovarea unor comportamente bazate pe respect, empatie și responsabilitate.

În cadrul întâlnirii, polițiștii au prezentat informații despre consecințele bullyingului și cyberbullyingului, modalitățile de prevenire și gestionare a acestor situații, dar și importanța sesizării faptelor și implicării active a martorilor în combaterea fenomenului.

Prin metode interactive și discuții adaptate vârstei participanților, copiii au fost încurajați să adopte un comportament responsabil și să solicite sprijinul adulților atunci când sunt victime sau martori ai unor acte de bullying.

Reprezentanții IPJ Satu Mare au transmis că, prin Biroul Siguranță Școlară, vor continua organizarea de activități de informare și prevenire în unitățile de învățământ și în comunitate, pentru promovarea unui climat educațional sigur, bazat pe respect și responsabilitate.