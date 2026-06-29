Lumea folclorului sătmărean este alături de interpreta Maria Petca Poptean, care traversează unul dintre cele mai grele momente din viață, după pierderea mamei sale, Ana Petca.

Zi de profundă tristețe în familia cunoscutei interprete de muzică populară Maria Petca Poptean. Artista și-a luat rămas-bun de la mama sa, Ana Petca, cea care i-a fost sprijin, model și izvor de iubire necondiționată de-a lungul vieții.

Un mesaj care a emoționat pe toată lumea

Cu sufletul copleșit de durere, Maria Petca Poptean a transmis un mesaj plin de emoție, în care și-a exprimat recunoștința pentru tot ceea ce mama sa a însemnat pentru întreaga familie.

„Cu inimile îndurerate, ne luăm rămas-bun de la cea mai iubită mamă, soacră, bunică și străbunică, Petca Ana! Îți mulțumim pentru dragostea, grija și sacrificiile tale. Vei trăi veșnic în inimile noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace, mamă dragă!”, a scris artista.

Mesaje de compasiune din partea celor care o apreciază

La scurt timp după publicarea mesajului, numeroși prieteni, colegi de breaslă și admiratori ai artistei au transmis gânduri de mângâiere și condoleanțe, fiind alături de Maria Petca Poptean și de familia îndoliată în aceste momente de grea încercare.

Pierderea unei mame lasă un gol imposibil de umplut, iar cuvintele de rămas-bun ale interpretei reflectă legătura profundă și iubirea care le-a unit.

Dumnezeu să o odihnească în pace pe Ana Petca, iar familiei îndoliate să îi dăruiască puterea de a trece peste această grea suferință.