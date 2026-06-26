Ziua Drapelului Național al României a fost marcată printr-un ceremonial solemn la Satu Mare, însă unul dintre cele mai emoționante momente ale evenimentului i-a avut în prim-plan pe cei nouă elevi sătmăreni care urmează cursurile școlilor militare din România. Tinerii, viitori militari ai țării, au primit fiecare în grijă câte un drapel tricolor, într-un gest simbolic ce vorbește despre responsabilitate, onoare și respect pentru valorile naționale.

Manifestările dedicate Zilei Drapelului Național au debutat joi, 25 iunie, la ora 18:00, prin ceremonia de coborâre a drapelului și preluarea acestuia de Garda Drapelului. Programul a continuat vineri dimineață, 26 iunie, cu sfințirea Drapelului Național, urmată de ceremonialul militar și religios organizat în Piața 25 Octombrie din municipiul Satu Mare.





Ceremonia a inclus alocuțiuni oficiale, primirea Drapelului României, binecuvântarea și sărutul acestuia, iar momentul culminant a fost înălțarea tricolorului pe catarg, în acordurile Imnului Național al României.

Dincolo de protocolul militar, privirile celor prezenți s-au îndreptat spre cei nouă elevi sătmăreni care și-au ales o carieră sub semnul disciplinei și al devotamentului. Emoția s-a citit pe chipurile lor în timp ce fiecare a purtat și a avut în grijă câte un drapel, simbol al identității și demnității naționale.

Prezența lor la această ceremonie a transmis un mesaj puternic: există tineri care aleg să își construiască viitorul în slujba României, asumând încă din anii de școală valorile armatei – onoarea, responsabilitatea și patriotismul.





Pentru comunitatea sătmăreană, cei nouă elevi reprezintă nu doar un motiv de mândrie, ci și dovada că spiritul civic și respectul pentru simbolurile naționale sunt duse mai departe de o nouă generație. Într-o zi dedicată tricolorului, ei au demonstrat că drapelul nu este doar un simbol arborat pe catarg, ci și o responsabilitate purtată cu demnitate de cei care se pregătesc să îmbrace haina militară.